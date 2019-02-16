Ekonomi Benzin ve motorinde fiyat artışı bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorinde fiyat artışı bekleniyor

Benzin fiyatlarına Salı günü geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde ise Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin ve motorin fiyatlarında zam beklentisi oluşturduğunu belirtiyor.
​Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin ve motorin fiyatlarında zam beklentisi oluşturduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 1.0’in üzerindeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Zam baskısı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının aşırı artışından kaynaklanıyor.

Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin ve motorin fiyatlarında zam beklentisi oluşturduğunu belirtiyor.

BENZİNE 27 KURUŞ ZAM

Benzin fiyatlarında Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam bekleniyor. Olmaması halinde ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam yapılacak.

MOTORİNE 10 KURUŞ ZAM

Motorin ise Çarşamba gününden itibaren 10 kuruş zamlanacak. Olmaması halinde ise Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzine zam geliyor
EKONOMİ
Benzine zam geliyor
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