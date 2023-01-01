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Ekonomi
Borsa İstanbul VİOP'ta BIST Sürdürebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 13 Ocak 2023 tarihinde işleme açıldı.
11:15 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri sayesinde yatırımcılar, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak yeni bir finansal ürüne sahip oldular.

Mevcut endeks sözleşmeleri ile aynı özelliklere sahip ve Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu yeni endeks sözleşmesi, ilgili sözleşmelerin vade sonlarında nakdi uzlaşı ile sonlanacak.

21 Kasım 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ile sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan bir endeks oluşturulması hedeflenmiştir.


#Borsa İstanbul
#vadeli işlem
#sözleşme
16 dakika önce
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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST Sürdürebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı
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