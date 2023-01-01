Borsa güne yükselişle başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirdi. SPK'dan yapılan açıklamada "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.