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Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 5.223,45 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
10:26 . 17/01/2023 Salı
AA
İstanbul Borsa

İstanbul Borsa

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 5.223,45 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 4,47 değer kazanarak 5.207,67 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



#BIST
#Piyasalar
#Almanya
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Borsa güne yükselişle başladı
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