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Ekonomi

Borsa İstanbul'da büyüme potansiyeli olan şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması için 'Girişim sermayesi pazarı' oluşturuldu

Şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için Borsa İstanbul’da ‘Girişim Sermayesi Pazarı’ oluşturuldu.

15:53 . 18/05/2023 Perşembe
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Borsa İstanbul.

Borsa İstanbul.

Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebileceklerdir. Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacaktır. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarında sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecektir.


Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacaktır. Böylece bu pazarda işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bu pazar sayesinde şirketler daha erken finansman imkânı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklardır.


Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 500'ü aştı


2021 yılının başında 394 olan Borsada işlem gören şirket sayısı bugün 501 oldu.

#Borsa İstanbul
#Girişim Sermayesi Pazarı
#Sermaye Piyasası
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