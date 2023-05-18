Borsa İstanbul'da büyüme potansiyeli olan şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması için 'Girişim sermayesi pazarı' oluşturuldu

Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebileceklerdir. Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacaktır. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarında sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecektir.