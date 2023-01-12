Brent petrolün varil fiyatı talebin artacağı beklentileriyle yükselişe geçti

Dün 83,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 82,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkede nüfusun yoğun olduğu çok sayıda şehir ve eyalette salgın dalgasının, ulaşılması beklenen ilk "tepe noktası"nı geride bıraktığı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarından kaynaklanan üretim ve lojistik kesintilere rağmen, sanayi üretiminin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artması bekleniyor.

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Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri piyasalardaki belirsizliği artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ise talebin yavaş seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 19 milyon varil artarak 439 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil arttı ve 226 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 82,96 dolar aralığının direnç, 82,66 ile 82,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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