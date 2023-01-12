Ekonomi Vatandaşlar kiralık araca yöneldi Günlük 600 liradan başlıyor
OTOMOTİV

Vatandaşlar kiralık araca yöneldi: Günlük 600 liradan başlıyor

Vatandaşlar kiralık otomobillere yöneldi. Günlük ve haftalık tercih edilen kiralık araçlar, artık senelik kiralanmaya başlandı. Sektör temsilcileri ekonomik araç grubunun günlük kirasının 600, 650 TL’den başladığını belirtiyor.

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Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar kiralık araca yöneldi: Günlük 600 liradan başlıyor
En ekonomik araç grubunun şu an günlük kirası 600, 650 TL’den başlıyor

Araç kiralamanın vatandaşa daha cazip geldiğini vurgulan oto kiralama firması sahibi Hasan Köle, “Kış döneminin etkisiyle işler yaza göre daha durgun ama vatandaşlar kiralamayı daha cazip görüyor. İşlerimiz bu yüzden önceki yıllara göre güzel. Önceki yıllarda firmalar kendi araçlarını kullanıyordu ama son iki üç yıldır insanlar daha çok kiralamaya ağırlık veriyor. Maliyetlerden dolayı daha avantajlı” diye konuştu.

Köle, ekonomik araç grubunun günlük kirasının 600, 650 TL’den başladığını belirterek, “Geçen sene bu zamanları düşünürsek, 300, 350, 400 TL’den araç kiralama fiyatları başlıyordu. En ekonomik araç grubunun şu an günlük kirası 600, 650 TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

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