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Ekonomi

BTM 6 bine yakın girişime destek oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bünyesinde ‘momentum’ temasıyla düzenlenen Sahne XL etkinliği yapıldı.

Akın Ali Polat
04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:19 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek verdi.
İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek verdi.

Etkinliğinin açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'nin 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek olduğunu belirtirken, "Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir" dedi.

FİNALE KALDIK

“BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi” diyen Avdagiç, şöyle konuştu: “Arkadaşlarım bana güzel bir haber verdi: BTM, Global Startup Ödülleri’nde ‘En İyi Kuluçka Merkezi’ kategorisinde finale kaldı. İnanıyorum ki, BTM bu yarışmada da hak ettiği ödülü alacak."

HEDEFİMİZ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusunun girişimcilerin ortak özelliği olduğunun altını çizerek, "İşte bugün bu cesur adımları atan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan 18 girişimcimizi dinleyeceğiz. Şimdiden her birini yürekten kutluyorum. Bu süreçte birçok hayalimizi gerçekleştirdik ve çok güzel başarılar elde ettik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçildik. Bu sene de inşallah hedefimiz dünya birinciliği" açıklamasını yaptı.


KOSAM'dan işçisizliğe karşı çözüm yolu: Akredite Göçmen İşçi Vizesi

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), Akredite Göçmen Çalışma Vizesi raporunu yayımlayarak Türkiye'deki işçisizlik sorununa karşı çözüm yolları sundu. Türk iş dünyasının uzun süredir gündeminde olan kalifiye işçi arayışına çözüm niteliği taşıyan rapor, aynı zamanda Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki göçmenleri de yakından ilgilendiriyor. Rapor hazırlanırken gelişmiş ülkelerin göçmen işçi politikalarının analiz edildiğini ifade eden KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, "Göçmen işgücü, gelişmiş ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye ise yüksek nitelikli ve kalifiye yabancı çalışanlar için büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için yabancıların çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesi, incelenmesi ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesi gerekiyor." dedi.


#İTO
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#Girişimci
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