BTM 6 bine yakın girişime destek oldu

Etkinliğinin açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'nin 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek olduğunu belirtirken, "Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir" dedi.

“BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi” diyen Avdagiç, şöyle konuştu: “Arkadaşlarım bana güzel bir haber verdi: BTM, Global Startup Ödülleri’nde ‘En İyi Kuluçka Merkezi’ kategorisinde finale kaldı. İnanıyorum ki, BTM bu yarışmada da hak ettiği ödülü alacak."

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusunun girişimcilerin ortak özelliği olduğunun altını çizerek, "İşte bugün bu cesur adımları atan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan 18 girişimcimizi dinleyeceğiz. Şimdiden her birini yürekten kutluyorum. Bu süreçte birçok hayalimizi gerçekleştirdik ve çok güzel başarılar elde ettik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçildik. Bu sene de inşallah hedefimiz dünya birinciliği" açıklamasını yaptı.