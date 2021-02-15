Ekonomi Çeyrek altın fiyatı 660 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 15 Şubat altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı 660 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 660 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 704 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 660 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 704 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 411,20 411,40 407,00 407,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.710,00 2.731,00 2.683,00 2.704,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 371,20 375,20
  • Lira(Tam) Ziynet 2.648,00 2.668,00 2.621,00 2.641,00
  • Yarım Ziynet 1.324,00 1.334,00 1.310,00 1.320,00
  • Çeyrek Ziynet 662,00 667,00 655,00 660,00
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