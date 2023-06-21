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Ekonomi

Çipli kimlikle bankalarda sahtecilik tarih oluyor: Dublörleri tespit ediyor

Bankalarda yaşanabilecek sahteciliğin önüne geçilmek amacıyla çipli kimlik kartlarıyla parmak izi doğrulama sistemine geçiliyor. Daha önce noter ve tapu dairelerinde başlayan uygulama kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da kullanılmaya başlanacak.

10:52 . 21/06/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İlk olarak noterlerde başlayan çipli kimlik kartlarıyla işlem yapma zorunluluğu ardından tapu dairelerinde ve son olarak da bankalarda kullanılmaya başlandı


Çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulaması sağlanarak bankalarda olası sahtecilik işlemlerinin de önüne geçiliyor.


Dublörleri tespit ediyor

Dünya'da yer alan habere göre; 2023-2024 yıllarında finans sektöründe KEC kullanımının hızla yaygınlaşması bekleniyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında kullanılmaya başlanan uygulama, kısa bir süre içinde sektörün öncü özel bankalarında da devam edecek.


Sistem çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak bankalarda sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Uygulama sayesinde şube içi sahte kimlik tespiti ile başkası adına işlem yapmaya çalışan dublör veya kart sahibine benzer akrabaların tespiti yapılabiliyor.



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#Çipli kimlik
#Parmak izi doğrulama sistemi
#Banka
#Dolandırıcılık
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