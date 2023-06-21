Çipli kimlikle bankalarda sahtecilik tarih oluyor: Dublörleri tespit ediyor

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İlk olarak noterlerde başlayan çipli kimlik kartlarıyla işlem yapma zorunluluğu ardından tapu dairelerinde ve son olarak da bankalarda kullanılmaya başlandı
Çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulaması sağlanarak bankalarda olası sahtecilik işlemlerinin de önüne geçiliyor.
Dünya'da yer alan habere göre; 2023-2024 yıllarında finans sektöründe KEC kullanımının hızla yaygınlaşması bekleniyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında kullanılmaya başlanan uygulama, kısa bir süre içinde sektörün öncü özel bankalarında da devam edecek.
Uygulama sayesinde şube içi sahte kimlik tespiti ile başkası adına işlem yapmaya çalışan dublör veya kart sahibine benzer akrabaların tespiti yapılabiliyor.