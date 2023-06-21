Çipli kimlikle bankalarda sahtecilik tarih oluyor: Dublörleri tespit ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları doldu taştı. Kurbanlık alacak pazarlara akın etti. Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 bin kurbanlık getirildi. Satıcılar tarafından çeşitli illerden getirilen kurbanlıklara vatandaşlar ilk günden ilgi göstermeye başladı. Pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara kesimhaneden sıra numaraları dağıtılıyor. Pazarlara getirilen kurbanlıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından da denetleniyor. Peki, Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Kurbanlık hayvan nasıl olmalı?