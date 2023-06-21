Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa düzenlemesi araştırılıyor. Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla belli oldu. 18 maddelik yeni torba yasa ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye ve bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi. İşte, 2023 yeni torba yasa maddeleri.

Yeni torba yasa Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

En düşük memur maaşı net 22 bin TL mi olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak." dedi.

Torba yasa maddeleri ve içeriği

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç faizi silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.

Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.

Staj mağdurlarına yeni düzenleme var mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti.

Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." dedi.

Yeni torba yasada staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi var mı?

Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor.

Geçeci işçiye kadro Meclis’ten geçti mi?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi ile geçici işçi çalıştırma süreleri artarken, çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.



