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Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı sona erdi: Ağustos ayı PPK faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı ekonomiyi yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını son toplantısında 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı. Gözler Ağustos ayı faiz toplantı kararlarına çevrilmişti. Merkez Bankası faizi 7,5 puan artırdı. Peki TCMB faiz kararı beklentisi neydi? İşte detaylar.

14:05 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası (TCMB)
faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Her ay yapılan faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların ağustos ayı faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, faiz ne kadar arttı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı bugün gerçekleştirildi. Toplatı sonrası TCMB'nin Ağustos ayı faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 7,5 puan artırdı. Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyordu.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.

Fed faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Fed böylece Mart 2022'de başladığı faiz artırım döngüsünde frene basmış oldu ancak Fed yetkilileri sene sonuna kadar 25'er baz puanlık iki faiz artışı daha öngördü.

Altın Fiyatları 2023 - Bugün Anlık Canlı Altın Kuru Ne Kadar?
Altın Fiyatları 2023 - Bugün Anlık Canlı Altın Kuru Ne Kadar?

Altın fiyatları ocak ayından bu yana adeta uçtu. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşete piyasadan en güncel altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki son haberler ve altınla ilgili tüm veriler.

#Merkez Bankası
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#faiz kararı
#Para Politikası Kurulu
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