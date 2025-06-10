Coca-Cola'ya soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, Coca-Cola hakkında gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.
Kurum'dan yapılan açıklamada, "Soruşturmada, Coca Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacaktır." denildi.
Coca-Cola, Türkiye'de kendi ismiyle ürettiği içecek dışında, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla markaları ile gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin satışı ve dağıtımı faaliyetinde de bulunuyor.