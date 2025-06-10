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Coca-Cola'ya soruşturma başlatıldı

Coca-Cola'ya soruşturma başlatıldı

18:3210/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Rakiplerinin faaliyetlerini zorlayan Coca-Cola hakkında soruşturma açıldı.
Rakiplerinin faaliyetlerini zorlayan Coca-Cola hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu, Coca-Cola hakkında gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola’nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında
rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Kurum'dan yapılan açıklamada, "Soruşturmada, Coca Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacaktır." denildi.

Coca-Cola, Türkiye'de kendi ismiyle ürettiği içecek dışında, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla markaları ile gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin satışı ve dağıtımı faaliyetinde de bulunuyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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