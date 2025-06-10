Coca-Cola'ya soruşturma başlatıldı

Kurum'dan yapılan açıklamada, "Soruşturmada, Coca Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacaktır." denildi.

Coca-Cola, Türkiye'de kendi ismiyle ürettiği içecek dışında, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla markaları ile gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin satışı ve dağıtımı faaliyetinde de bulunuyor.