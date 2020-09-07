Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni markasını açıkladı: Türkiye Sigorta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Birbirini tamamlayan 6 köklü kamu şirketinin bir çatıda toplanarak sektöre yeni bir dinamizm kazandırılacağını belirten Erdoğan, bu hamle ile sigortacılık alanında küresel bir oyuncunun ortaya çıkacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakmak için Varlık Fonu'nu kurmuştuk. Kuruluşundan bu yana Varlık Fonu güçlü bir portföye ulaştı.

Bugün de sigorta sektörüne vizyon kazandıracağına inandığım stratejik bir hamleyi hayata geçiriyoruz.

TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİLER

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu'nu kurarak kritik bir adım attık. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta çatısı altında hizmetlerine devam edecek. Bu büyük birleşme ile Türk sigortacılık sektörünü çok daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Reel ekonomiye ve piyasaya da önemli katkıları olacaktır.

EKONOMİ Bakan Albayrak: Türkiye sigorta sektörü dünyada 39. sırada yer alıyor

Birbirini tamamlayan 6 köklü kamu faaliyetimizin bir çatıda toplanması sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK

Türk sigortacılığının en önemli sorunu yeni ürün geliştirmekte zorlanmasıdır. Sigortacılık hizmetleri, istikrarlı büyümeye katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde sektörde hem sigorta hem de emeklilik tarafından önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye'den bölgesel güç bir sigorta şirketi çıkarmaya bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum.

REKLAM

ARTIK HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Covid-19 insanlığın son asırda karşılaştığı en büyük sağlık krizidir. Gelişmiş ülkeler dahil birçok ülke bu krize hazırlıksız yakalanmıştır. Maddi olarak bizden üstün olan ülkeler temel ihtiyaçların teminine kadar birçok ürüne ulaşmakta zorluk yaşadılar. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. Covd-19 hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. Ekonomiden turizme kadar pek çok alanda salgının artçı şoklarını hala hissediyoruz. Salgının sarsıcı etkisinin daha iyi anlaşılması ile uluslararası kuruluşlar büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmek durumunda kalmışlardır.

Ekonomide 2020'nin ikinci çeyreğinde Japonya yüzde 10, Almanya 11,7, İngiltere yüzde 21,7, İspanya yüzde 22,7 daralmıştır. Türkiye ilk çeyrekte 4,4 büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma ile bu ülkelerden pozitif ayrışmıştır.

SOĞUK KANLI KARARLAR İLE SÜRECİ YÖNETTİK

Esnafımız ve vatandaşımızı salgının etkilerine karşı korumaya aldık. Ne sağlık sisteminin çökmesine, ne kamu sisteminde aksaklık yaşanmasına, ne de ekonominin tamamı ile durmasına izin verdik. Türkiye gerçeklerinden kopuk, fevri kararlar almak yerine soğuk kanlı kararlar ile süreci yönettik. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin avantajlarını en iyi şekilde kullanarak hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik.

KONUT VE OTOMOBİLDE REKOR KIRDIK

Ekonmik güven endeksi 62,9'dan yüzde 85,2 seviyesine çıktı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 65.5 seviyesinden ağustos ayında 73 seviyesine yükseldi. Son zamanlarda finansmana sağladığımız desteklerle konut ve otomobil satışlarında rekor kırdık. Otomobil satışları temmuz ve ağustos ayında yüzde 62 seviyesinde yükseldi. İhracatımızdaki toparlanmanın sürdüğünü de görüyoruz.

Firmalarımızın aldığı yeni siparişlerde, ihracat siparişlerinde gözle görülür iyileşmeler yaşanıyor.

Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyon sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir. Bankacılık sektörümüzün oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunun altını çizmek istiyorum.

REKLAM

KUR VE FAİZ ÜZERİNDEN SIKIŞTIRMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye'nin kalkınma yarışına başladığı ülkeler mesafe alırken, ülkemiz bir türlü istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Ülkemizin IMF'e olan borcunu ödeyerek ekonomik bağımsızlığını biz kazandırdık biz.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomi açısından yeni bir döneme girdik. Ne dediler, kur, faiz, enflasyon, gidin IMF'den borç alın. Biz ne dedik, o sizin şanınızdır, yönteminizdir, biz IMF'nin kapısını çalmayacağız dedik. Ama IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. Verin dedim, bizden para alan yarın talimat alır dedim. Bunlar vazgeçtiler.

Türkiye'nin rızkını kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon üzerinden sıkıştırmalarına izin vermeyeceğiz.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanı sıra koronavirüs ile mücadelesini de sıkı sıkıya sürdürmesi gerekiyor.

KORONAVİRÜS ÇAĞRISI!

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanı sıra koronavirüs ile mücadelesini de sıkı sıkıya sürdürmesi gerekiyor. Ülkemizin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Ne karamsarlığa kapılacağız, ne de umursamamazlık yapacağız. Milletimizi temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya davet ediyorum.

Vazgeçin şu yemekli davetler ve düğünlerden. Nikahlarla bu süreci geçiştirmek sureti ile gelin atlatalım. Şu sigaraya da bu süreçte ara verin. Kendinize acıyın. Biz sizi seviyoruz.