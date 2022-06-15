Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım Vatandaşımız için tedbir almaya devam edeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım: Vatandaşımız için tedbir almaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji kaynaklarında fiyatların artmasının her alanda dengeyi bozduğunu belirterek, vatandaşları bu artışlardan korumak için ciddi tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım: Vatandaşımız için tedbir almaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada petrolden doğal gaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması, günlük hayattan sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur. Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği grafikte, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiği, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 82'sinin ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 26'sının sübvanse edildiği bilgileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor
OYNAT 01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Altılı masa adaylarını açıklamama nedenlerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyor. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor?' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masanın durumunu Nasrettin Hoca fıkrasıyla anlattı
OYNAT 03:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masanın durumunu Nasrettin Hoca fıkrasıyla anlattı
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masa kuran muhalefetin durumunu Nasrettin Hoca fıkrasıyla anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD başkanına sert tepki: Sen daha çıraksın haddini bil
OYNAT 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD başkanına sert tepki: Sen daha çıraksın haddini bil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD başkanına sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, 'Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Dün 1 bugün 2. Sen önce haddini bil.' diye konuştu.

Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.