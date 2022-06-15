Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım: Vatandaşımız için tedbir almaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada petrolden doğal gaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması, günlük hayattan sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur. Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği grafikte, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiği, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 82'sinin ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 26'sının sübvanse edildiği bilgileri yer aldı.

Tüm dünyada petrolden doğal gaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması, günlük hayattan sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur.



Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/iX0n3qjw7W REKLAM June 15, 2022

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Altılı masa adaylarını açıklamama nedenlerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyor. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor?' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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