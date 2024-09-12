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Ekonomi

Damat Tween 'Sürdürülebilir Gelecek' için moda ve cemiyeti sanatla buluşturdu

Damat Tween’in desteğiyle İstanbul Modern’de özel bir eğitim programı olarak tasarlanan Eco Art Lab kapsamında sanatçı Güneş Terkol ile “Hikaye Ağacı Dikim Atölyesi” düzenlendi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu’nun ev sahipliğinde “Döngüye Saygı” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı, Aslı Gümüşel, Pelin Kaya, Aslı Kızmaz ve Meriç Küçük’ün de olduğu isimler katıldı.

12:38 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu’nun ev sahipliğinde “Döngüye Saygı” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı, Aslı Gümüşel, Pelin Kaya, Aslı Kızmaz ve Meriç Küçük’ün de olduğu isimler katıldı.
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu’nun ev sahipliğinde “Döngüye Saygı” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı, Aslı Gümüşel, Pelin Kaya, Aslı Kızmaz ve Meriç Küçük’ün de olduğu isimler katıldı.

Global moda markası Damat Tween, sürdürülebilir bir gelecek için öncüsü olduğu Döngüsel Moda yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik toplumsal farkındalık yaratmak üzere İstanbul Modern’de sanatçılarla ileri dönüşüm atölyelerini destekliyor. Bu kapsamda Damat Tween’in desteğiyle İstanbul Modern’in eğitim programı olarak hayata geçirilen Eco Art Lab’de sanatçı Güneş Terkol ile “Hikaye Ağacı Dikim Atölyesi” etkinliği gerçekleştirildi.

Damat Tween’in Eco Art Lab’te ikinci yılına giren desteği kapsamında “Döngüye Saygı” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ev sahipliği yaptı.

Moda ve cemiyet dünyasını buluşturan etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı, Aslı Gümüşel, Aslı Kızmaz, Pelin Kaya ve Meriç Küçük gibi isimler katıldı. Ünlü isimler, sanatçı Güneş Terkol ile workshop’ta hafızayı, gerçeklik algısını, hayal gücünü ve yaşamın geçirgenliğini yorumladı, Damat Tween’in atıl kumaşlarına hayal güçlerini aktararak yenilikçi ve doğa dostu motifler ve kolajlar oluşturdu. “Döngüye Saygı Duruşu” etiketiyle tasarımlarını sosyal medyadan paylaşan davetliler, büyük beğeni aldı.


"Hepimiz için daha iyi bir gelecek hayali kuruyoruz"

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu “Damat Tween olarak insani ve çevresel duyarlılığımız ekseninde döngüsel moda yolculuğumuz ile bireysel ve toplumsal farkındalığı artırarak “hepimiz için daha iyi bir gelecek” hayali kuruyoruz” dedi.

Eco Art Lab ile ilgili bilgi veren İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol ise “Eco Art Lab, doğayı ve çevremizi sanatla keşfetmemiz için deneyimler sunuyor. Bu yaratıcı öğrenme ortamında genç ve yetişkinler, kâğıdın geri dönüşümünü konu alan atölye çalışmalarına katılıyor, kullanım süresi dolmuş kumaş parçalarını ve daha birçok nesneyi sanat üretimine dönüştürmek için sanatçılarla buluşuyor. Eco Art Lab doğayı sanatla keşfetmek için yaratıcı yöntemler sunuyor” diye konuştu.


#Damat Tween
#İstanbul Modern
#Döngüsel Moda
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