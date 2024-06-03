Devlet kılavuzluktan daha fazla pay alacak

Bu hizmeti verenler elde ettikleri aylık gelir hasılatından alınan pay, limanlara ve bölgelere oranla yeniden belirlenecek. Bu kapsamda, Limanlar Kanunu’nun ilgili maddesi yeniden oluşturuldu. Yeni düzenlemeye göre kılavuzluk ve römorkör hizmeti veren kişi ve kurumlardan İstanbul ve Çanakkale boğazlar geçiş bölgesi için alınan pay yüzde 20 olacak. Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin verildiği deniz alanlarındaki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak aylık gayrisafi hasılattan alınan payları yüzde 40'a kadar artırma veya yüzde 5'e kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.

Meclis Başkanlığı'na sunulan ulaştırma torba teklifine göre kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kişi ve kurumlardan bölgelere göre pay alınacak. Bu kapsamda; Aliağa, Ambarlı, Gemlik, İskenderun, Kocaeli ve Mersin Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasında hizmet verenlerden yüzde 30 oranında pay kesilecek. Bandırma, Ceyhan, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Tuzla ve Yalova Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler içinse yüzde 25 pay alınacak. Antalya, Çanakkale, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler ile Karabiga ve Taşucu Liman Başkanlıkları idari sahasındakiler için de yüzde 20 oranında pay kesilecek. Diğer bölge liman başkanlıkları veya liman başkanlıkları idari sahasındakiler içinse yüzde 10 pay alınacak.