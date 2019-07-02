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Ekonomi Doğu Anadoluyu kuraklık vurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğu Anadolu’yu kuraklık vurdu

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanındaki en önemli noktalarından olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuraklık verimi yarı yarıya düşürdü. Tarım arazilerinde rekoltede %65’i bulan düşüşler yaşanırken, uzmanlar yaşanan kuraklığın ilerleyen günlerde hayvancılığı da vurabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yıl içinde yeterli yağışların yaşanmaması ve yaz mevsimindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler, arazilerindeki mahsullerde bekledikleri verimi göremedi. Tahıl ürünlerinde geçen yıla oranla bekledikleri verimi göremeyen Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'daki çiftçiler, sıkıntılı günler yaşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, çiftçilerin hasat dönemine başladığını hatırlattı. Üretimde bazı yerlerde yüzde 30-35, bazı bölgelerde ise yüzde 60-65 oranında düşüş olduğunu kaydeden Ertaş, “Rekoltenin düşmesi hayvancılığa da yansıyacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebimiz, Türkiye Ziraat Bankası’yla bir an önce protokol imzalayarak çiftçilerimizin 2019 borçları ertelenmeli" dedi.

Adem Ertaş

REKOLTE %65 DÜŞTÜ

Mevsim dışında etkili olan sağanak ile dolunun da tarım arazilerine zarar verdiğini ve bu durumun verimliliği düşürdüğünü anlatan Ertaş, tuttukları raporlara göre en çok kuraklığın Ağrı bölgesinde yaşandığını dile getirdi. Ağrı ve ilçelerinde yüzde 60-65 oranında tahılda kuraklık nedeniyle kayıp yaşandığını aktaran Ertaş, "Iğdır'da kuraklıkla ilgili elimize gelen belgeler var, Kars'ın farklı ilçelerinde, Ağrı'da ve Erzurum'un Hınıs bölgesinden gelen kuraklıkla ilgili raporlar var. İnşallah Bakanlık bir an önce tedbirlerini alır ve sıkıntıları atlatmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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Kars'ta çiftçilik yapan Uğur Dikicieli ise bu yıl tarlalarından istedikleri verimi alamadıklarını ifade ederek, "Kuraklık var, mazot pahalı, balya ipi de pahalı. Traktörü krediyle aldım nasıl ödeyeceğimin hesabını yapıyorum. Geçen sene günde bin 200- bin 300 balya yapıyordum, şimdi akşama kadar 300 balya anca yapıyorum. O kadar mazot yakıyoruz, zarar ediyoruz ama mecburen geliyoruz. Mağduruz kredilerin ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu. Digor Düzgeçit köyünde çiftçilik yapan Fırat Adikti de bölge halkının hasada başladığını anımsatarak, yaşanan kuraklık nedeniyle verimin çok düşük olduğunu ve zor günler geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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