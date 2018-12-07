Ekonomi Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yükselişte - 7 Aralık 2018 dolar ve euro rakamları

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimine gideceği beklentisi ile yeniden yükselişe geçerek 5,40 seviyelerine çıkan dolar yeni güne 5.32 seviyesinden işlem görerek başladı. Euro/TL ise 6.05 civarında seyrediyor.

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7 Aralık 2018 dolar ve euro rakamları
7 Aralık 2018 dolar ve euro rakamları

Dolar/TL’de Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimini önceki gün TCMB ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla sona erdirmişti.

Merkez Bankası’nın “enflasyon odaklı para politikası” söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile TL’deki değer önceki gün sona ermiş. Haftabaşında başından beri görülen negatif ayrışma ise önceki gün yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı.

Kur şu dakikalarda 5.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.05 civarında seyrediyor.

  • Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1130 lira olmuştu.

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