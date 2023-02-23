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Ekonomi

Dört ilde turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilanı

Antalya, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

07:22 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Arslanbucak bölgesi "turizm merkezi", Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Soğucak bölgesi "termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi", Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası da "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edildi.


Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezi'nin sınırları da değiştirilerek "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

#Gelişim Bölgesi
#kültür
#Resmi Gazete
#turizm
7 dakika önce
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Dört ilde turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilanı
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