E-ihracat için uygun maliyetle kredi imzası

Törenin ardından gazetecilerle bir araya gelen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin üretimle büyümesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Farklı bir döviz politikası uygulanması lazım ihracatçıya, şu anda döviz bozulurken yüzde 3 olan rakamın daha yukarı çıkması lazım. Yüzde 7-8'lere çekip, yani ihracat tarafının direkt desteklenmesi lazım. İhracatçıya özel bir kur olmayacak bir şey değil, yapılabilir. İhracatçıya nefes aldırma noktasında yapılabilir. Her yapılacak olan bir damla su insanlara çok büyük fayda verir, bir fabrika kapanmamasına neden olur." Faizlerin yatırım ve üretimin devamı için yüksek olduğuna değinen Gültepe, "Türkiye'deki enflasyon, üretim enflasyonu değil. Enflasyonu üreterek ve ihracat yaparak düşürmeliyiz. Bu sistemin ortaya konulması gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'de tüketim enflasyonu var" yorumunu yaptı. Gültepe, şu anda her sektördeki işçilik maliyetlerinin de dolar bazında arttığını söyledi.