E-ihracat için uygun maliyetle kredi imzası

TİM ve Trendyol, e-ticarette yeni bir dönemi başlatacak stratejik iş birliğine imza attı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Türk Ticaret Bankası ile iş birliği içinde e-ihracata uygun maliyetli finansman sunacağız" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Trendyol, Türkiye'nin bu yıl 280 milyar dolar, 2028'de 375 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için e-ticaret yapan firmaları yurt dışına taşıyacak bir ortaklığa gitti. İki kurum, e-ihracatı güçlendirmek amacıyla stratejik iş birliği protokolü imzaladı. İstanbul'daki imza törenine TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin katıldı. Bu kapsamda, KOBİ'ler başta olmak üzere e-ihracatın paydaşlarındaki farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler, eğitimler ve iş birliği fırsatları sunulacak. Özellikle ihracatçı birliklerinde, e-ticaret konusundaki farkındalığın artırılması sağlanacak. İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek. TİM Başkanı Gültepe, toplantıda yaptığı konuşmada, "TİM ve Trendyol'un güçlerini birleştirmesiyle e-ihracatta yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Bu anlamda ülkemizin e-ihracat yolculuğu bugün yeni bir aşamaya geçiyor" diye konuştu.
TÜRK TİCARET BANKASI'NDAN KREDİ
Geçen yıl Türkiye'nin e-ihracat hacminin 6,4 milyar dolarla bir önceki yıla göre yüzde 27'lik bir artış kaydettiğini belirten Gültepe, bu artışa rağmen toplam ihracatın sadece yüzde 2,6'sının e-ihracattan geldiğini dile getirdi. E-ihracat alanında potansiyelimizin altında olduğumuzu kaydeden Gültepe, şöyle devam etti: "Bu kapsamda, 7 bölgede e-ihracat buluşmaları düzenleyeceğiz. Kadın girişimciler, genç üreticiler, KOBİ'ler sahaya çıkacak, deneyimlerini paylaşacaklar. Coğrafi işaretli ürünleri dünyaya taşıyacak yeni sistemleri devreye alacağız. Türk Ticaret Bankası ile iş birliği içinde e-ihracata uygun maliyetli finansman imkanları sunacağız. Tüm bu faaliyetler, sahadaki ihtiyaçlara kulak verilerek planlandı."
120 BİN KOBİ İHRACATLA BULUŞTU
- Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de yerel üreticilerin ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek, bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade etti. Çetin, Trendyol'un e-ihracat alanındaki yetkinliklerini TİM'in deneyimleriyle birleştirip Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmek istediklerini belirtti. Çağlayan sözlerine şöyle devam etti: "İlk kez bu ölçekte bir sinerjiyle e-ihracatın tüm bileşenlerini ortak hedeflere yönlendirecek kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Yapacağımız çalışmalarla e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz."
ENFLASYON ANCAK ÜRETİMLE DÜŞER
- Törenin ardından gazetecilerle bir araya gelen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin üretimle büyümesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Farklı bir döviz politikası uygulanması lazım ihracatçıya, şu anda döviz bozulurken yüzde 3 olan rakamın daha yukarı çıkması lazım. Yüzde 7-8'lere çekip, yani ihracat tarafının direkt desteklenmesi lazım. İhracatçıya özel bir kur olmayacak bir şey değil, yapılabilir. İhracatçıya nefes aldırma noktasında yapılabilir. Her yapılacak olan bir damla su insanlara çok büyük fayda verir, bir fabrika kapanmamasına neden olur." Faizlerin yatırım ve üretimin devamı için yüksek olduğuna değinen Gültepe, "Türkiye'deki enflasyon, üretim enflasyonu değil. Enflasyonu üreterek ve ihracat yaparak düşürmeliyiz. Bu sistemin ortaya konulması gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'de tüketim enflasyonu var" yorumunu yaptı. Gültepe, şu anda her sektördeki işçilik maliyetlerinin de dolar bazında arttığını söyledi.