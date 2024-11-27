Ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücretinde 2025 tarifesi belli oldu

Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 43,93 olarak belirlendi.
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi. İşte kalem kalem yeni fiyatlar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.
Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orandan zamlanacak.
IMEI kayıt ücreti 31.692 TL'den 45.614 TL'ye
Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücreti 3.359 TL'den 4.834 TL'ye
B sınıfı ehliyet harcı, 3.945 TL'den 5.678 TL'ye; A sınıfı ehliyet harcı 1.308 TL'den 1.882 TL'ye
Araç muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye
6 aylık pasaport harcı 1.639 TL'den 2.359 TL'ye
1 yıllık pasaport harcı 2.379 TL'den 3.424 TL'ye
2 yıllık pasaport harcı 3.912 TL'den 5.630 TL'ye
3 yıllık pasaport harcı 5558 TL'den 7.999 TL'ye
3 yıl üzeri pasaport harcı 7833'den 11.274'ye
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Trafik cezaları ne kadar olacak?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.506 TL'den 2.167 TL'ye
Hatalı park cezası 691 TL'den 994 TL'ye
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30) 1.506 TL'den 2.167 TL'ye
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri) 6.439 TL'den 9.267 TL'ye
Alkollü araç kullanma (En düşük) 6.439 TL'den 9.267 TL'ye
Araç kullanırken telefonla konuşma 1.510 TL'den 2.173 TL'ye.
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