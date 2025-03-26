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Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı

Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı

11:5826/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Bayraktar konuyla ilgili "Bakacağız, değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi. Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.


Bakan Bayraktar "Nisan'a kadar zam olamayacak" demişti

Şubat ayında yaptığı açıklamada doğalgaz ve elektrik faturaları için "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Elektrik faturalarında yeni dönem

Bakan Bayraktar, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin de konuşmuş ve "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor." demişti.



#Alparslan Bayraktar
#Elektrik
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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