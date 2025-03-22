Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: 1 Nisan'da uygulanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki düzenlemeyi tamamladı. 1 Nisan 2025 itibarıyla tüketiciler, faturalarında devlet desteği tutarını açıkça görebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme hakkında resmi yazı gönderdi. Doğalgaz tarafında ise BOTAŞ’ın başlattığı çalışma tamamlandı ve uygulama takvimi oluşturuldu.
Faturalarda yeni dönem
Yeni düzenlemeyle elektrik ve doğal gaz faturalarında hem gerçek maliyet hem de devlet desteği aynı anda gösterilecek.
Faturanın en altında, tüketicinin ödemesi gereken net tutar belirtilecek.
Destek oranları ne kadar?
Elektrik faturalarında devlet desteği:
- Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60
- Yüksek tüketim kademesinde %40
Doğal gaz faturalarında devlet desteği:
- %65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.