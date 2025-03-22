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Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: 1 Nisan'da uygulanacak

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor: 1 Nisan'da uygulanacak

13:2322/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Düzenleme, vatandaşların ödemelerini daha şeffaf bir şekilde takip etmelerini sağlayacak.
Düzenleme, vatandaşların ödemelerini daha şeffaf bir şekilde takip etmelerini sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki düzenlemeyi tamamladı. 1 Nisan 2025 itibarıyla tüketiciler, faturalarında devlet desteği tutarını açıkça görebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme hakkında resmi yazı gönderdi. Doğalgaz tarafında ise BOTAŞ’ın başlattığı çalışma tamamlandı ve uygulama takvimi oluşturuldu.


Faturalarda yeni dönem

Yeni düzenlemeyle elektrik ve doğal gaz faturalarında hem gerçek maliyet hem de devlet desteği aynı anda gösterilecek.

Faturanın en altında, tüketicinin ödemesi gereken net tutar belirtilecek.

Bu düzenleme yalnızca konut aboneleri için geçerli olacak.
Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için uygulanmayacak.

Destek oranları ne kadar?

Elektrik faturalarında devlet desteği:

  • Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60
  • Yüksek tüketim kademesinde %40

Doğal gaz faturalarında devlet desteği:

  • %65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.

Bu yeni düzenleme ile tüketiciler, gerçek enerji maliyetlerini daha şeffaf bir şekilde görebilecek ve devlet desteğinin faturalara nasıl yansıdığını doğrudan takip edebilecek.


#Elektrik
#doğalgaz
#fatura
#Fatura Desteği

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