Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Emekli ikramiyesi komisyonda kabul edildi

Emekli ikramiyesi komisyonda kabul edildi

16:0713/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İkramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
İkramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Yaklaşık 16 milyon emekliye 3 bin lira olarak verilen emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.


Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıklamıştı.


SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.


Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.



#Emekli ikramiyesi
#TBMM
#ikramiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla Köyceğiz konut belirleme kurası sonuçları isim listesi belli oldu