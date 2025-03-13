Yaklaşık 16 milyon emekliye 3 bin lira olarak verilen emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıklamıştı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.
Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.