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TÜİK'ten tavuk yumurtası verileri: Ocak ayında 1.6 milyar adet üretildi

TÜİK'ten tavuk yumurtası verileri: Ocak ayında 1.6 milyar adet üretildi

10:4513/03/2025, Perşembe
AA
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Ocakta tavuk eti üretiminde artış görüldü.
Ocakta tavuk eti üretiminde artış görüldü.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 233 bin 223 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azalışla 1 milyar 652 milyon 615 bin adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Tavuk üretimi arttı yumurta üretimi azaldı

Buna göre, ocakta 233 bin 223 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artarken bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı. Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 geriledi. Bu dönemde 1 milyar 652 milyon 615 bin tavuk yumurtası üretildi.

123 milyon tavuk kesildi

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 11,8 artışla 123 milyon 747 bin olarak kayıtlara geçti.

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