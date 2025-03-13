Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:1313/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 yükselişle 10.625,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,12 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.625,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.

Yurt içinde ise gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.

TCMB, geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.

Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, TCMB'nin PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.750 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

#açılış
#BIST 100 endeksi
#Borsa İstanbul
#Piyasalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: 4A 4B 4C SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?