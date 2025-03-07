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Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan 12 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan 12 kişi tutuklandı

20:537/03/2025, Friday
G: 7/03/2025, Friday
DHA
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Borsada manipülasyon soruşturmasında zanlılar hakim karşısına çıktı.
Borsada manipülasyon soruşturmasında zanlılar hakim karşısına çıktı.

Borsa İstanbul'da (BİST) son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarından manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi, aynı gün sağlık durumları nedeniyle adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.


#Borsa İstanbul
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