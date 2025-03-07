Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan 12 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul'da (BİST) son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi, aynı gün sağlık durumları nedeniyle adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.