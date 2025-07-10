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En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıkıyor: Teklif TBMM'de kabul edildi

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıkıyor: Teklif TBMM'de kabul edildi

07:2910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
AA
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En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Emeklilerin maaş düzenlemesini de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oldu.

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira oldu.
Artışa ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

22 maddeden oluşan ve Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi, birçok bakanlık ve bağlı kuruluşa dair yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Buna göre; kuvvet komutanlarının görev süresi de Genelkurmay Başkanı ile eşitlenerek,

72 yaşına kadar görev yapmaları mümkün olacak.

Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılan orgeneral ve oramirallerin görev süreleri, Cumhurbaşkanı onayıyla her dönem 1 yıl uzatılabilecek.

Düzenlemeye göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Bakanlık personelinin çalışma ve izin günlerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

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