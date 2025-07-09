Emekliye beklenen müjde geldi! 2412 TL fark ödemesi yatacak: SSK, 4B, Bağ-Kur emeklisi için tarihler...

Temmuz ayı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Yüz binlerce kamu çalışanı ile milyonlarca emekli, maaş farkı dahil ne kadar ödeme alacağını hesaplamaya başladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen oranların ardından gözler, ödemelerin hesaplara yatacağı tarihlerde. İşte kalem kalem zamlı maaş detayları ve ödeme takvimi…
Temmuz zammı sonrası maaş hesapları yeniden yapıldı. Artış oranları netleşirken, milyonlarca kişi “Zamlı maaş ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, farkların yatırılacağı tarihi merakla bekliyor. İşte tablo tablo zamlı maaş ödemeleri ve tahmini ödeme tarihleri...
ZAMLI ÖDEMELER TAKVİMİ NETLEŞTİ
Temmuz 2025 maaş artışları sonrası emekliler için ödeme tarihleri ve zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri Temmuz ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılacak. SSK (4A) emeklilerine ödemeler 17 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve tahsis numarasının son hanesine göre 26 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara geçecek. Emekliler bu tarihlerde, %16,67 oranında artırılmış kök aylıklarını ve buna bağlı olarak hesaplanan ek ödemeleri alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16.881 TL’YE YÜKSELDİ
Temmuz ayıyla birlikte, emekli maaşlarındaki bir diğer önemli gelişme ise taban aylık düzenlemesi oldu. Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, %16,67 oranındaki artışla birlikte 16.881 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek TBMM gündemine taşındı. Yasanın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması ve yeni taban maaşın Temmuz ödemelerine yansıtılması bekleniyor.
MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI NASIL ÖDENECEK?
Memur emeklilerine uygulanacak zam oranı ise %15,57 olarak belirlendi. Ayrıca kök aylığa ek olarak %4 oranında ek ödeme yapılacak. Zam farkları, maaşını aylık alan emeklilere tek seferde, üç aylık maaş alanlara ise dönemlerine göre bir, iki ya da üç aylık fark olarak ödenecek. SGK’nın bu ödemeler için net tarihleri önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.
TEMMUZDA EMEKLİ OLANLAR DA ZAMLIDAN YARARLANACAK
Temmuz ayında emekli olan vatandaşlar da zamlı maaş uygulamasından yararlanacak. Bu kişilerin ilk maaş ödemesi Temmuz artışı dikkate alınarak yapılacak. Eğer kök aylık ve ek ödeme toplamı yeni belirlenen 16.881 TL’nin altında kalırsa, bu kişilere de doğrudan yeni taban maaş ödenecek.
KÖK AYLIĞA ZAM, EK ÖDEME İLE DESTEK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam yalnızca kök aylıkla sınırlı değil. %16,67 oranındaki artışa ek olarak, maaşlara %4 ila %5 arasında değişen oranlarda ek ödeme de eklenecek. Ancak kök aylık ve ek ödeme toplamı 16.881 TL’nin altında kalanlara bu tutar doğrudan Hazine katkısıyla tamamlanarak ödenecek.
EMEKLİLERE ZAM ORANINA GÖRE KALEM KALEM ARTIŞ
Zam sonrası emeklilerin eline geçecek maaş artışları da gelir düzeyine göre değişecek. Örneğin:
Haziran'da 14.469 TL maaş alan bir emeklinin ödemesi 2.421 TL artışla 16.881 TL olacak.
20.000 TL maaş alan bir emekliye 3.334 TL,
30.000 TL maaş alan bir emekliye 5.001 TL,
40.000 TL maaş alan bir emekliye ise 6.668 TL zam yansıtılacak.