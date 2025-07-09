Emekliye beklenen müjde geldi! 2412 TL fark ödemesi yatacak: SSK, 4B, Bağ-Kur emeklisi için tarihler...

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI NASIL ÖDENECEK?

Memur emeklilerine uygulanacak zam oranı ise %15,57 olarak belirlendi. Ayrıca kök aylığa ek olarak %4 oranında ek ödeme yapılacak. Zam farkları, maaşını aylık alan emeklilere tek seferde, üç aylık maaş alanlara ise dönemlerine göre bir, iki ya da üç aylık fark olarak ödenecek. SGK’nın bu ödemeler için net tarihleri önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.