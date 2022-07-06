Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisi ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek

Bakan Dönmez, "Castorone gemisi Karadeniz'in derin taraflarında boru serim işini yapacak. Muhtemelen bayram günlerinde ilk faaliyetlerine başlamış olacak" diye konuştu.
Bakan Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor.
Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.
Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemide bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemede bulunması bekleniyor.
Bakan Dönmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıklaması bekleniyor.<br>
FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ<br><br>Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin yakın zamanda göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.
’Abdülhamid Han’ gemisine ismi yazıldı: Göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak
Türkiye'nin filosuna kattığı filonun en güçlüsü Abdülhamid Han'da hazırlıklarında sona gelindi. Dördüncü sondaj gemisinin ismi de yazılırken bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in inceleyeceği geminin göreve çıkacağı tarihin de açıklanması bekleniyor.