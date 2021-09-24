'Enflasyonun üzerinde büyümek zorundayız' diyen Murat Ülker: Kovid-19 satın alma planlarını geciktirdi

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ana işlerine odaklanırken yeni yatırım fırsatlarını her zaman kolladıklarını söyledi. Yıldız Holding’in her yıl enflasyonun üzerinde büyüme hedefiyle çalıştığını belirten Murat Ülker, pandemiye rağmen bu hedeflerinden vazgeçmediklerini vurguladı. Sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Murat Ülker, gündemdeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

CEBİMİZDE HER ZAMAN FIRSAT PARASI OLUR

Her zaman satın almalar için kasada bir miktar para tuttuklarını belirten Ülker, “Yani bu her zaman için öyle cebimizde bir para var, bütçemiz var. Ama bu fırsattır yani. Mesela Godiva’da da bana 'niye aldın' diye soruyordunuz. Satılıyordu ondan aldık yani. Ve hatta şu var Godiva’yı aldıktan sonra da başka bir çikolata markası falan da satılmadı. Demek almasaydık bir daha da bir şey alamayacaktık” dedi.

İbrahim Acar (Sağ)

İŞ HAYATI LEGO OYNAR GİBİ OLDU

Mısır ve Suudi Arabistan’daki yatırımlarını büyütmelerine rağmen istedikleri kapasitelere ulaşamadıklarını belirten Murat Ülker, “Buralarda yeteri kadar mal yapıp veremiyoruz, o fabrikalar yetmiyor. Bir yolunu bulup büyümemiz lazım.Ancak ben ülkede birisiyle görüşmem lazım gidip. İş yapacağız orada. Ne ben gidebiliyorum ne o gelebiliyor. Bakıyoruz lego oynar gibi, kiminki yeşil o oraya yeşil, bu buraya yeşil, ben orada kırmızıyım gelemem gibi böyle komik işler yani bu Covid işi” diye konuştu.

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ALIŞVERİŞ SEPETLERİ BÜYÜDÜ

Pandemi nedeniyle marketlere uğrama sıklığının azaldığını buna karşın sepetlerin büyüdüğünü ifade eden Ülker, spekülatif fiyatlara ilişkin ise şunları söyledi: “Gıda fiyatları bütün dünyada yükseldi. Gıda alım fiyatlarına yapacak fazla bir şeyimiz yok. Herkesin gemisi limanda bağlıydı, tayfalara da yol vermişlerdi. Şimdi ne oldu? Herkes gemi lazım, konteynır lazım dolduralım gönderelim. Duran bir dünyayı yeniden döndürmeye çalışmak ondan pahalı.”

YENİ MARKETLERLE İSTİHDAMI ARTIRACAK

Enflasyon ve fiyat artışının ayrı şeylermiş gibi kullanıldığını, bunun kafa karıştırdığı belirten Ülker, “Nedrette kıymet vardır. Ekonominin birinci prensibi... Yani bir şey azsa kıymetli olur. Para arzı çok olursa o paranın değeri düşer. O parayla iş çok görülüyorsa, herkes o paradan almak istiyorsa o para kıymetlenir” diye konuştu. Bu yıl 1500 Şok, 1000 tane de Seç marketi açtıklarının bilgisini paylaşan Murat Ülker, 2022 planlarında yeni marketler açmak suretiyle istihdamı artırmak olduğunu belirtti.

Yıldız Holding olarak satın aldıkları şirketleri büyütüp stratejik firmalara satmaya gayret ettiklerini aktaran Ülker, ana işlerine odaklanırken yeni yatırım fırsatlarını kolladıklarını belirtti. Ülker, “Ana işimizle ilgili olmayan şirketlerimizi satıyoruz. Yıldız, son 3-4 yılda farklı ülkelerde 22 tane fabrika satmış. Geriye 58 tane kalmış. Alanlardan çok şükür hiç kimse gelip de ‘yumurta aldım, sarısı çıkmadı’ demedi. Bunlar işte iyi bir intiba oluyor. Yani böylelikle başkaları da ‘Türkiye’ye yatırım yapayım’ der” değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTAL YATIRIMLARA YÖNELDİK

Ülker, Türkiye’de son dönemde daha çok dijitale yatırım yaptıklarına işaret ederek, “Son 5 yılda Türkiye’deki yatırımlarımızın toplamı 3,9 milyar TL oldu. Öte yandan, 2018’den bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 4,3 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik” dedi.

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Mete Buyurgan - Murat Ülker

Açık ara pazar lideri

Ülker CEO’su Mete Buyurgan ise Yıldız Holding’in en köklü şirketi Ülker’in faaliyetlerini ve planlarını anlattı. Türkiye’de bisküvi ve çikolatada pazar liderliklerinin güçlü bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Buyurgan, kek kategorisinde pazar ikincisi olduklarını belirtti. Son 5 yılda istikrarlı büyümelerinin sürdüğünü ifade eden Buyurgan, “2021’i 11 milyar liralık ciroyla kapatmayı planlıyoruz. Bu yılı tahmini 260 milyon dolar ihracatla kapatacağız” dedi.

Her yıl yeni ürünlerin ciro içindeki payının arttığını bildiren Buyurgan, “Ülker, Mcvitie’s, Godiva ve diğer markalarımızın tamamı girdiğimiz bütün pazarlarda kalite açısından ciddi bir teveccüh görüyor. Bu da yine bizim en önemli avantajımız. Kalite konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz” diye konuştu.

KARIN YÜZDE 49’U YURT DIŞINDAN

Ülker’in toplam net satışlarının yüzde 61’i Türkiye’den, yüzde 39’u ise yurt dışından ve ihracattan elde ettiklerine anlatan Buyurgan, “Toplam karımızın ise yüzde 51’i Türkiye’den, yüzde 49’u ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdan” dedi. Buyurgan, Ülker’in yaklaşık 300 markayla toplam 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, Türkiye’nin global pencereye açılan önemli markaları arasında yer aldığını söyledi.

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ÖNEM GIDA İLE ÜLKER’İN FABRİKA SAYISI 13’E ÇIKTI

Buyurgan, şu bilgileri paylaştı: “Toplamda 9 fabrikada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu fabrikaların 5’i Türkiye’de, 2’si Suudi Arabistan’da, 1’i Mısır’da, 1 tanesi de Kazakistan’da. Son olarak Önem Gıda’nın satın alınmasıyla 4 tesis daha eklendi ve 13 fabrikaya çıktı. Önem Gıda’yla birlikte toplam 1,5 milyon tonluk kapasiteye ulaştık. Bu, aslında dünyada da atıştırmalık alanında sayılı kapasitelerden bir tanesi.”

BORSADA OYUNCU DEĞİLİM

Murat Ülker, şirketlerinin borsadaki performansına ve sosyal medyada kendisinin “borsada kar veya zarar ettiği” şeklindeki yorumlara değindi. Ülker, “Ben alıp satmıyorum ki kar veya zarar edeyim. Bu, burada duruyor, bunun hissedarıyım. Hisse senedini alıp satan insanlar kar veya zarar ediyor. Ben borsada oyuncu değilim. Şirketlerimiz fazla paramızı dünya borsalarında değerlendiriyor. Dünya tahvillerinde değerlendiriyoruz. Global şirketler de böyle yapar ve bundan da iyi para kazanıyoruz” diye konuştu.

PLADİS’İN AYRI BİR MALİ YAPISI VAR