Fahiş site aidatlarına Meclis freni

Site aidatlarına sınırlama da getiren 31 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Kanunla, yöneticilerin ek aidat toplama yetkisi kat malikleri kurulunun onayına bağlanırken, ruhsatsız yapılara beton sağlayanlara 500 bin lira, kare kodsuz beton dökümüne ise 250 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kanuna göre, site yöneticilerinin 'avans' adı altında ek aidat toplama yetkisi sınırlandırılıyor. Aidat artışları kat malikleri kurulunun onayına bağlanırken, geçici işletme projelerinde yapılacak artışların yeniden değerleme oranını aşamayacağı hüküm altına alınıyor. Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken çoğunluk oranı da beşte dörtten üçte ikiye düşürülüyor.