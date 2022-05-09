Ekonomi Bakan Varank Gemlik Togg tesislerini havadan çekti
OTOMOTİV

Bakan Varank Gemlik Togg tesislerini havadan çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden Togg'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Gemlik Togg tesisleri tamamlandı mı? Toggun tesisleri, Togg ne zaman satışa çıkacak?
Togg tesisi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.

Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler tamamlanıyor
EKONOMİ
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler tamamlanıyor

'TOGG dönüşümün öncüsü olacak'
FOTOĞRAF 9
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı.
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Programda Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili açıklama yapan Bakan Varank TOGG için; geleceğin öncüsü olacak ifadelerini kullandı.
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\"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK\"<br><br>Bakan Varank, \"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor.<br>Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak.Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz\" dedi.
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\"KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ\"<br>Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacında arttığına dikkat çeken Bakan Varank; 'Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdı. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık' diyen Bakan Varank; yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık HİBE desteği sağlanacağını açıkladı.
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Bakan Varank; Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum.
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Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ'lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir başka müjdeyi de bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz\" dedi.
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TOGG ne zaman Satışa çıkacak<br><br>TOGG bu yılın son çeyreğinde seri üretim bandından inecek.
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Dönüşümün öncüsü olacak
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'TOGG dönüşümün öncüsü olacak'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" dedi.

TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor
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TOGG'un Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları 18 Temmuz 2020'de başlamıştı. Tarihi projede hızla sona doğru yaklaşılıyor.
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Bu kapsamda Gemlik TOGG tesisinde 1.6 kilometrelik bir test pisti tamamlandı. Pistin yapımı 3 ay sürdü.
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Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, yüksek manevra alanı gibi ihtiyaçlara göre ayarlanan bu pistte TOGG'un prototipleri test edilecek.
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Elektrikli otomobilin kış şartlarında nasıl performans göstereceği her zaman önemlidir.<br>TOGG bu sınavında da uluslararası düzeyde ilgi gördü ve başarılı sonuçlar elde etti.
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TOGG fabrikasında son durum ne? <br><br>Tesiste üretim birimlerine ilişkin çalışmalar mayıs ayında tamamlanacak.
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Gövde, boyahane ve montaj tesislerinin de yüzde 90'ı artık tamamlandı. Ayrıca 185 robot tesiste parçasız provalara başladı.
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TOGG ne zaman seri üretime geçecek? <br><br>TOGG bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Ekim sonu, Kasım başında tesis seri imalata hazır hale gelecek.
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TOGG'un lansman tarihi<br><br>Herkes merakla bu sorunun cevabını bekliyor. TOGG'un lansman tarihi belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un lansmanı 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacak.
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Dünyada ve Avrupa'da elektrikli araç kullanım oranları artıyor. Gelecek 10 yılda Avrupa'da elektrikli araç kullanımının yüzde 40'a ulaşması bekleniyor. Türkiye'de bu kapsamda elektrikli otomobil dönşümünü gerçekleştirmeye çalışıyor.
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Birçok akaryakıt istasyonunda şarj istasyonları kurulmaya başladı. TOGG'da bir şarj istasyonu şirketi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu. TOGG bu süreci başlattı. Birçok firmanın Türkiye'ye gelip burada şarj istasyonu için yatırım yapması bekleniyor.
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TOGG'un lansman tarihi belli oldu
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TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor
Yeniliğe yolculuk hedefinde TOGG cephesinde işler planandığı gibi adım adım ilerliyor. TOGG'un hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Peki TOGG'da son durum ne? TOGG ne zaman seri üretime geçecek? TOGG ile ilgili son detaylar haberimizde...

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