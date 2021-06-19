Ekonomi Göç İdaresine 1309 sözleşmeli personel alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Göç İdaresi'ne 1309 sözleşmeli personel alınacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 1309 sözleşmeli personel alacak. Sınava başvuranlarda 35 yaşını doldurmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartı aranacak.

Haber Merkezi AA
Göç İdaresine personel alınacak: personel alım şartları ve başvuru tarihleri
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

Resmi Gazete'deki ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 5 avukat istihdam edilecek. Taşra teşkilatında ise 14 sosyal çalışmacı, 60 destek personeli (şoför), 15 avukat, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 1215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Sınava başvuranlarda 35 yaşını doldurmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartı aranacak.

Adayların, ÖSYM tarafından geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.

Başvurucuların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.

Başvurular, sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekecek.

Başvuru şekli ve başvuru belgelerinin teslim yeri

Adaylar, İçişleri Bakanlığının "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde yer alan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek. Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sınav başvuruları 21 Haziran saat 10.00'da başlayıp 25 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Öte yandan ilanda sözleşmeli personele ödenecek ücretlere ilişkin tablo da bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İcradan satışta önemli değişiklik
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: İcradan satışta önemli değişiklik

Kurban kesim tebliği yayımlandı: Randevu alınacak tokalaşma olmayacak
GÜNDEM
Kurban kesim tebliği yayımlandı: Randevu alınacak tokalaşma olmayacak
Abone Ol Google News
Halay çekerken vuruldular

Halay çekerken vuruldular

​Düğün evine peş peşe iki silahlı saldırı.
Randevu alınıptokalaşma olmayacak

Randevu alınıp
tokalaşma olmayacak

​Diyanet kurban kesim tebliğini yayımlandı.
İran seçiminingalibi belli oldu

İran seçiminin
galibi belli oldu

Açıklanan sonuçlara göre 8. Cumhurbaşkanı oldu.
Rize'de<br>müsilaj paniği

Rize'de
müsilaj paniği

​Denizde gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.
Çok sayıda<br>ile kritik uyarı!

Çok sayıda
ile kritik uyarı!

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
Maganda dehşeti!

Maganda dehşeti!

​Kendisi uyaran aracı durdurup 16 el ateş etti.
17 ilde FETÖ'ye<br>şafak operasyonu

17 ilde FETÖ'ye
şafak operasyonu

52 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Atmaca<br>12'den vurdu

Atmaca
12'den vurdu

​Sinop'ta gerçek bir su üstü hedefi ile test edildi.
Peker'e özendi

Peker'e özendi

Gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor.
Türkiye mülteciler <br>için ikinci vatan

Türkiye mülteciler
için ikinci vatan

​Sekiz yıldır kesintisiz ilk sıradayız.
Bu senaryo çok tanıdık

Bu senaryo çok tanıdık

​Hafter de DEAŞ kartını oynuyor.
Tehlikeli veya yok

Tehlikeli veya yok

​​Batı Sinemasında 'Müslüman algısı' yeniden gündemde.
Arkasında kim var

Arkasında kim var

​Peker'in iddialarını yorumlayan Eymür siyasi cinayetler işleneceğine işaret etmişti.
Esed’den kaçtılar PKK katletti

Esed’den kaçtılar PKK katletti

Teröristler geride acı yüklü hikayeler ve aileler bıraktı.
Beddua seansları güncellendi

Beddua seansları güncellendi

​Eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşinde ele geçti.
Önceliğimiz enflasyonla mücadele

Önceliğimiz enflasyonla mücadele

​Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan önemli açıklamalar.
40 milyon dozu geçtik

40 milyon dozu geçtik

​18 yaş üstünün yüzde 50'si aşılandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.