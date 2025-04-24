Gökten resmen araç yağdı: Türkiye’ye 7 bin elektrikli araç sevkiyatı nefes kesti

7Temmuz 2024’te yürürlüğe giren ve Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 oranında ek vergi getiren düzenleme, Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri değiştirdi. Kararın ardından Çin merkezli otomobil devleri, üretim tesislerini Türkiye’ye taşıma planlarını hızlandırdı.





Türkiye’ye fabrika hamlesi





Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD’nin Türkiye’de fabrika kurma süreci devam ederken, bir diğer Çinli üretici Chery’nin Samsun’da üretim tesisi kurmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile mutabakata vardığı bildirildi.









7 bin araçlık dev sevkiyat





BYD’nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi “BYD Changzhou”, 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıkarak 5 Nisan’da Safiport Derince Limanı’na ulaştı. 7 bin araç kapasiteli gemiden indirilen sıfır kilometre araçlar, limanda havadan görüntülendi. Araçların hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için getirildiği açıklandı.





BYD’den 1 milyar dolarlık dev yatırım





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye’de yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek fabrikada, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Üretimin 2026 yılının sonunda başlaması öngörülüyor.









Yeni modeller pazarda





BYD, Türkiye pazarında büyümeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye binek otomobil pazarında en hızlı büyüyen marka BYD oldu.





Marka, mart ayında TANG modelini piyasaya sunarken, DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN ve SEAL AWD modelleriyle birlikte Türkiye’de sunduğu model sayısını yediye çıkardı. Nisan sonunda DOLPHIN’in “Comfort” donanımı ve yılın üçüncü çeyreğinde SEALION 7 modeli de pazara sunulacak.





Fosil yakıtlı üretimi bırakan ilk marka





BYD, 2022 yılında fosil yakıtlı araç üretimini tamamen durdurarak bu alanda ilke imza attı. 10 milyon adet elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan şirket, bu başarıya yalnızca 15 yılda ulaştı. Özellikle son 5 milyonluk üretim, yalnızca 15 ayda tamamlanarak şirketin küresel ölçekteki üretim gücünü ortaya koydu.





2023 yılında şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışlarında dünya lideri olan BYD, 4 milyonun üzerinde yeni nesil araç satarak çevreci mobiliteye katkısını sürdürdü.







