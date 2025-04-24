Beşiktaş’ta Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç takım halinde dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı.