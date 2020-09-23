Gümüş fiyatları düşmeye devam ediyor

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında yatırımcısına yüzde 33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. Peki gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir?" araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor.

FOTOĞRAF 8 Altın fiyatındaki artış sonrasında düğün yapacak çiftler altın kaplama gümüş takılara yöneldi. Gümüş takıların fiyatı gerçek altının dörtte biri kadar<br>​<br>​ 3 kuşaktır Eskişehir'de gümüş kuyumculuk işini yürüten Mehmet Bakır, koronavirüs döneminin ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların, evlenecek çiftleri altın kaplama gümüş takılara yönelttiğini belirterek, gümüş takılara uygulanan işlemleri anlattı. Bakır, “Tabi ki Korona virüs döneminde altın ve gümüş arttı, tüm madenler arttı ama bu artış takılara yansımadı. Takılarda sadece işçilik olduğu için, ham madde zaten orda pek fazla gözükmüyor. Altından çok gümüşe talep oldu. Altın fiyatları arttığı için vatandaşlar altın kaplama gümüşlere daha çok yöneldi. Altın olarak beğendiği bir şeyi alamayacak durumda olanlara gümüş olarak istediği her takıyı daha cazip fiyatlara hazırlayabiliyoruz. Trabzon hasırlarını, gerdanlıkları veya pırlanta görünümlü gümüş setleri sarı altın kaplama yapıp müşteriye veriyoruz. Mesela değeri 22 bin 15 bin gibi olan Trabzon hasırı setlerini altın fiyatının dörtte birinin altından gümüş alabiliyorlar. Atölyelerimizde, beğenilen bir gümüş takıyı istenilen altın görünümünde, örneğin 14 ayar 22 ayar 24 ayar altın renginde kaplamayı, belirli bir gram altını kaplama havuzlarına koyup, gümüş takıları kaplayıp müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da düğünlerde nişanlarda altın görünümünde kullanıp tekrar ileriki zamanlar için saklıyor şeklinde konuştu. Gümüşe ilgi artmaya başladı<br>​<br>​ 5 yıl önceye göre şimdi gümüş satışlarında artış olduğunu belirten Bakır, konuşmasının devamında şunları söyledi: <br>​<br>​ Altının yükselmesinin bize faydası oldu. Gümüş takıları daha ön plana çıkardı. Artık düğünlerde bile tercih ediliyor. Trabzon hasırının normalde altın tellerle örüleni var bir de gümüş tellerle örülüp üzerine altın kaplananı var. Genel de büyükannelerimizin tercih ettiği modeller klasik hasırlar. Onlar nesilden nesile geçmesini istiyorlar ama bizim nesil tabi biraz daha yatırım amaçlı düşündükleri için altını şu an da daha çok gümüşünü tercih ediyorlar. Çiftler yanmasın diye ayrı uygulama<br>​<br>​ Gümüşte altın kaplama sadece çiftlerin değil hediye olarak da tercih edildiğini belirten Mehmet Bakır, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şu uyarılarda bulundu:<br>​<br>​ Altın kaplama gümüşlerde bir yanılma yanmaması için takıların üzerin 925 ayar gümüş patentini görünür. Hediye edilmesi durumunda gelin ve damadın kandırıldığını düşünmesini istemeyiz. Kuyumcuların da yanılma durumu olabiliyor. Sonuçta bu da bir kuyumculuk madenidir, ayırt edilmesi zordur. Gümüş nesilden nesile aktarılıyor<br>​<br>​ Altına yatırım olurken, normalde gümüşe de yatırım olur mu sorusuna yanıt veren kuyumcu Bakır, gümüşe yatırım yaparken normal takılarda yatırım olmadığı anlatarak, gümüş takının bir yatırım aracı olmadığı ancak ağır işçilikli altın takılarının birebir olarak gümüşünü kullanmalarının daha karlı olacağını ve ileri zamanlarda bir aile yadigarı olarak manevi değer kazanabileceğini diye getirdi. Bakır, Alan kişiler bunu yatırım amaçlı almıyor. Bunu daha çok nesilden nesile geçmesini tercih ediyorlar. Gümüş madeni daha uygun olduğu için ve aynı altın işçiliği gümüşte de olduğundan daha sonraki nesile bırakıyorlar. Gümüşte yatırım tabi ki oluyor. Ama gümüşte takı olarak yatırım olmaz. Gümüşte daha çok gümüş külçe halinde alındığı zaman yatırım amacı olarak kullanabiliyor. Bin ayar has gümüş bir kilogram ağırlığında sertifikalı olduğu için fiyatı ise 4 bin 500, 4 bin 600 civarında oluyor diye konuştu. “Renkler kalıcı değil ama yeniden yapılabilir<br>​<br>​ Eskişehir'de gümüş kuyumculukta usta olarak çalışan Erol Parlak, altın kaplamalar sonucunda ortaya çıkan görsellerin uzun süre için kalıcı olmadığı ancak defalarca düşük masrafta yeniden kaplama yapılabildiği ifade etti. Erol Parlak, “Kaplamamızı biz elektrolize olarak yapıyoruz. Bu cihazda gümüş, altınların üzerine değişik renklerde kaplamalar yapabiliyoruz. Tamamen kimyasal. Bunların tabi görsel olarak çok bir kalıcı da olmuyor. Fakat zamanlar kullandıkça renk çıktığında yeniden getirdiğinde kaplama yapabiliyoruz dedi. Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı: Düğünlerin vazgeçilmezi oldu Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası 1 Temmuz itibariyle açılan düğün sezonunda altın fiyatlarında yeniden artış görülmeye başlandı. Altın fiyatlarının artması, düğün yapacak veya düğünlere takı götürecek vatandaşları düşündürüyor. Alternatif arayan vatandaşlar ise çözümü gümüş takılarda buldu. Özellikle altın kaplama gümüş takılar hem fiyatları hem de görünüşleri ile cazip hale geldi. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar bu yöntem ile altının dörtte bir fiyatına gümüş takıları alabiliyor. Maliyetin düşük olması, altın kaplama gümüşlere ilgiyi her geçen gün arttırıyor.

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KAPALIÇARŞI GÜMÜŞ FİYATI

Dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,0209 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -1.55 düşüş farkı ile başladı.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,92 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,93 lira

EKONOMİ Altın fiyatları düşüşte

DEĞERLİ METALLERİN FİYATI DÜŞTÜ

Doların başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları düştü.

Aynı zamanda paladyumun ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 2,271.07 dolara, platinin fiyatı da ons başına yüzde 6.59 düşüşle 869.96 dolara geriledi.

FOTOĞRAF 11 Önceki yıllarda kız istemelerdeki gondol, şamdanlık, takı ve süslenme amacıyla kullanılan ve bu yıl piyasalara ocak ayında 3 lira 50 kuruş ile giriş yapan gümüş, son 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında artış göstererek, gramı 6 lira 30 kuruş ile 6,5 lira olarak seyrediyor. Bu hızlı ivmeyle yatırım araçları arasında gümüşün, altını dahi solladığını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Gümüş ocak ayında 3 lira 50 kuruştu. Altında 310 liralardaydı. Ancak zaman içerisinde, altın gerek pandemiden gerekse uluslararası olaylardan kaynaklı yukarı doğru giden ivme hareketleriyle atak yaptı. Gayet sakin ve yatay bir seyir izleyen gümüş de aynı şekilde, hatta altını da geçerek daha bir hızla tırmandı. Bugünlerde gramı 6,30 ile 6,50 kuruş seviyelerinde seyretmektedir. Dolayısıyla yüzde 80'lere varan bir artış yaptı diye konuştu. Uzun süredir küçük yatırımcıların gümüşe yatırım yaptığına dikkati çeken Başkan Oğuz Başman, kısa süreli iniş çıkışlı fiyatların normal olduğunu belirterek, Bu şekilde yatırım yapanlar da ciddi anlamda bir gelir elde ettiler. Onların da altın ve gümüşe yaptıkları yatırımların karşılığını bulması hem bizi sevindirdi hem de gümüşün altın kadar değerli bir maden olduğunu ortaya koymuş oldu. Yatırımcılar kısa ve uzun vadede yatırımlarına devam edebilir. Hiçbir zaman mahcup olmazlar. Bazı durumlarda bir fiyat ayarlaması yapıyor. Rusya'nın aşıyı bulduğuna yönelik açıklamalarının ardından altın ve gümüşte bir fiyat gerilemesine yol açtı. Ama bunlar gayet normal, beklenen ve zaman zaman yapılan fiyat ayarlamalarıdır. Durup soluklanıp bir maliyet oluşturduktan sonra tekrar aynı hızla yukarı doğru hareketlenme var ifadelerini kullandı. Yatırımcıların külçe gümüşe yöneldiğini vurgulayan Başman, İnsanlarımız süslenme, takı amaçlı gümüşe rağbet ediyorlardı. Ancak yatırım araçlarının çoğalması ve gümüşün de bu portföyde yer alıyor olması yatırımcıları külçe gümüşe yöneltti. Talep çoğaldı. Bununla ilgili olarak da kuyumcu arkadaşlarımızla özellikle külçe gümüş satışlarına bizlerde yönelmiş olduk dedi. Bütün endüstriyel metallerde son dönemde bir artış yaşandığını dile getiren kuyumcu Volkan Nardalı, bunların başında gümüşün geldiğini belirterek, Bu metaller 7 ayda yüzde 40 kadar yükseldiler. Tabi ki gümüş kesinlikle yatırım aracı arasında yer almalı. Bankalar zaten bu değerli metaller rezervlerini yükseltmekteler diye konuştu. Yatırımcıların yeni gözdesi külçe gümüşler Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gümüşün 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında değer kazanarak önemli yatırım araçları arasına girdiğini açıkladı.

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FOTOĞRAF 6 Ataşehir'de Kurban Bayramından hemen sonra yaşandığı öğrenilen olayda, bir kişi elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığın önüne geçerken sahte altın bileziği getiren kişi hızla uzaklaştı. Şüphelendiği an hiç vakit kaybetmeden bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu gerçeği kısa sürede öğrendi. Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı. Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, “Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu. Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı. Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı” ifadesini kullandı. Altın görünümlü gümüş bilezik satmaya kalktılar: İçinde patenti de var Ataşehir'de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Öğleden sonra dükkana gelip altın görünümlü gümüş iki bileziği satmak isteyen kişi kuyumcunun gerçeği anlaması üzerine dükkandan hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.

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