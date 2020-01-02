Ekonomi Hamsi Rusya ve Gürcistana kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi Rusya ve Gürcistan’a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor

Hamsi Rusya ve Gürcistan’a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor

Karadeniz’de Türk karasularını terk eden hamsi sürülerinin Rusya ve Gürcistan karasularına geçtiğinden dolayı dert yanan balıkçılar, vatandaşların buzhane balık tükettiğini söyledi. Buzhane hamsisinin kilosu ise 15 liradan satıldığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Türkiye genelinde vatandaşların buzhane balığı tükettiği belirtildi.
Türkiye genelinde vatandaşların buzhane balığı tükettiği belirtildi.

Kırıkkale’de 35 yıldır balıkçılık mesleğini icra eden Tamer Çelik, Samsun’dan günlük olarak getirdiği Karadeniz hamsisini tezgâhında kilosunu 15 liradan satıyor. Bu yıl hamsinin Rusya ve Gürcistan karasularına gittiğini belirten Çelik, Türkiye genelinde vatandaşların buzhane balık tükettiğini aktardı.

"Hamsi Rusya ve Gürcistan tarafına gitti"

Hamsinin bu yıl erken bittiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

“Bu sene balıkta biraz sıkıntı var. Hamsi erken bitti. Rusya ve Gürcistan tarafına gitti. Şuan satılan balıklar Türkiye genelinde buzhane yiyorlar ama birinci kalite. En önemli olan birinci kalite. Kayıkta şoklanan balıklar var. Ayrıca şoklanan balıklar var. Bizim balıklarımız kayıkta şoklanan balıklar. Birinci kalite satıyoruz. Balık fiyatlarımız makul fiyatta hamsimiz 15 lira istavritimiz 20 lira. Günlük olarak fiyatlarımız değişiyor, her gün geldiği için. Biz balıkları Karadeniz Samsun’dan getiriyoruz. Her çeşit bulunduruyoruz. Mesela çupra, levrek, alabalık, somon. Bu ara çinekop ve barbun balığında sıkıntı var. Ufak balık pek çıkmıyor. Denizler dalgalı olduğundan dolayı.”

İHA
Karadeniz’de Türk karasularını terk eden hamsi sürülerinin Rusya ve Gürcistan karasularına geçtiğinden dolayı dert yanan balıkçılar, vatandaşların buzhane balık tükettiğini söyledi.

"Hamsi 15, levrek 50 liradan satılıyor"

  • Talebi karşılayamadıklarından dolayı ithal balık sattıklarını anlatan Çelik, “Norveç somonlar var. Karadeniz somonları var. Sardalye var. İstavrit var. Hamsi 15 lira, levrek 35 lira, 50 lira değişiyor bazen fiyatlar. Günü birlik fiyat olduğu için belli olmuyor. Balık sektörü farklıdır. Öyle Pazar sektörü gibi değildir. Balık gerçekten farklı sektördür. Balık zahmet isteyen iştir” şeklinde konuştu.

İHA
Buzhane hamsisinin kilosu ise 15 liradan satıldığını belirtti.

Çanakkale'de balıkçı esnafından 'tombik' uyarısı: Vatandaşlar bu kanlı ve ekşimsi balık torik ve palamudu karıştırmasın
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl balık sezonunda balık çeşidi bollaşmayınca, bu durumu fırsat bilen balıkçılar, tombik balığını torik etiketiyle satmaya başladı.
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İki balık arasındaki farkın, renginden ve çizgi belirginliğinden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tombik, karın altındaki beneklerinden anlaşılırken, torik balığının ise karın altı beyaz, sırt çizgileri belirgin oluyor.
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Çanakkale Balık Hali'nde balıkçılık yapan Engin Tunç, torik balığının sonbaharda Karadeniz'den Ege'ye doğru göç eden bir balık türü olduğunu belirterek, şöyle açıklaöada bulundu:
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Palamudun büyüğü diye tabir ediliyor. Fakat biz ayrı bir cins olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda piyasalarda torik diye tombik satılmakta. Aynı ebatta ve aynı boyda. Vatandaşlarımızın bilgisi olması açısından bunu karıştırmamalı. Torik kendi başına bir balıktır. Palamudun büyüğü olarak nitelendirilebilir. Eti lezzetli ve mevsimsel bir balıktır. Ama tombik orkinosun küçüğüdür. Biraz eti kanlı ve ekşimtrak olur. Onun için vatandaşların aynı fiyata almamalarını tavsiye ederim. Bu tür balık türlerini bildiklerini bir balıkçıda alsınlar. Torik son zamanlarda Bozcaada ve Gökçeada'da o bölgelerde yataklayan bir balık türü. Dolayısıyla kış aylarında denizlerimizden çıkıyor ve tezgahlarımızda mevcut. Daha önceleri torik tane bazında satılıyordu. Fakat herkes yesin diye biz toriği dilim dilim kesip, somon gibi kilosu 50- 55 liradan satıyoruz.
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Halde torik ile palamutun kilosu, ortalama 50 TL'den satılırken, tombik ise 20 liradan alıcı buluyor.
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Çanakkale'de balıkçı esnafından 'tombik' uyarısı: Vatandaşlar bu kanlı ve ekşimsi balık torik ve palamudu karıştırmasın
Çanakkale'de balık hali esnafı, tombik balıklarının 'torik' diye satıldığını belirterek, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hal esnafından Engin Tunç, "Vatandaşlar bu kanlı ve ekşimsi balık ile torik ve palamudu karıştırmamalı. Çünkü bazen torik ya da palamut diye tombik satılıyor. Vatandaşımız kandırılmamak istiyorsa, alışverişini bildikleri esnaftan yapsın" dedi.


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