Hasar fazlası desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı: 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak

Türkiye’de tarım sektörünü tehdit eden risklerin bugüne kadar sigortalanamayan önemli bir kısmını teminat altına alabilmek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve devlet desteği ile tarım sigortasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, TBMM’de kabul edilerek, 21 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15’inci ve 16’ncı maddesi gereğince, Tarım Sigortaları Havuzu da taşıdığı riskleri yurt içi ve yurt dışı reasürans şirketleri ile anlaşmalar yaparak bu riskin bir bölümünü devrediyor. TARSİM çerçevesinde devlet tarafından iki farklı devlet desteği sağlanıyor. Bunlardan ilki "Prim desteği" olup, yüzde 50 ile yüzde 67 oranlarında uygulanarak sisteme önemli bir katkıda bulunuluyor. "Hasar Fazlası Desteği" ile devlet tarafından ikinci bir destek daha sağlanıyor. TARSİM tarafından üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasasından reasürans temin ediliyor. Edilemeyen kısımlar için Devlet Hasar Fazlası Desteği sağlıyor.

Bunlarla birlikte her yıl düzenli olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı ve karar, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.