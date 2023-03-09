Hasar fazlası desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı: 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak

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Öte yandan, "Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, Tarım ve Orman Bakanlığınca, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını ve ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını sağlamak amacıyla, ürünlerini lisanslı depolara teslim eden üretici/üretici örgütlerine 2024 yılına kadar kira, nakliye ve analiz ücreti desteği verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş olan tarım satış kooperatiflerinin faaliyet bölgelerinin ve konularının genişliği, üretici ortak sayısı ve üretime katkısıyla ülkemiz ticaret ve tarım sektöründe önemli konumda bulunan kuruluşlar olmaları nedeniyle söz konusu kuruluşların da Lisanslı Depo Desteklemeleri çerçevesine alınması sağlandı.