Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'da açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'da açıklama yaptı.

"24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Albayrak'ı, havalimanında Vali İsmail Ustaoğlu, bazı bölge illerinin milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer karşıladı.

Albayrak, burada kendisini bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, hem ana ocağı hem baba ocağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini samimi, muhabbetli şekilde karşılayanlara teşekkür etti.

Trabzon'da önemli bir programları olduğunu belirten Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanı olarak inşallah Türkiye'nin ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir programımız var. Dünyanın dört bir tarafından yatırımcılar, iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir program var. O programa gelerek hem Trabzon hem Türkiye için yeni ekonomi dönemimizde büyük ve güçlü Türkiye idealimize hizmet etme noktasında önemli bir görüşme yapacağız, toplantı yapacağız." diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Tek haneli seviyelere inecek
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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Tek haneli seviyelere inecek

Albayrak, programda iş dünyası ile konuşmaları olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bankalarımızı getirdik, Türkiye ekonomisi özelinde önemli adımlar atacağız. Niye? Şunu çok net görmemiz lazım, özellikle son bir senedir Türkiye ekonomimize büyük bir operasyon oldu, takip ettik değil mi? Biz dediğimiz zaman çok fazla dikkate almadı birileri ama operasyonu yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı bunu, öyle değil mi Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine ve elhamdülillah Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah'ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı. Ekim, kasım, aralık ayları tekrar yüzde 5 büyüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstihdam demek, yatırım demek, Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin hep birlikte eskisinden daha güçlü artmaya başlaması demek ve Allah'ın izniyle bu yola girmeye başladık."

Kur saldırılarına, ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yollarına devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, "Tabii ülkemizin başında çok güçlü bir lider var, ülkemizin başında çok büyük bir dünya lideri var. Son bir aydaki yaşananlara aslında bunun çok güzel bir örneği olarak şahit olduk değil mi? Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle bir tarafta bir dünyanın bir gücü, bir tarafta diğer süper gücü öyle mi, bu müzakerelerle Türkiye, askeri operasyonlarla Türkiye çok büyük bir başarı elde etti, takip ettik değil mi? Allah'ın izniyle hem askeri, güvenlik politikalarımızla hem ekonomi politikalarımızla yeni dünya düzeninde toplumla milletle sizlerle hep birlikte yekvücut olarak Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız." dedi.

Bakan Albayrak, iktidarlarının Karadeniz'in, Trabzon başta olmak üzere her daim çok güçlü destek verdiğini dile getirerek, "Ben burada Trabzon'un evladı olarak sizlerin şahsında tüm Trabzonlu hemşehrilerime bir kez daha kalben en derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum, hepinizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan BES ve kıdem tazminatı açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan BES ve kıdem tazminatı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı reform paketinde kıdem tazminatı ve BES ile ilgili konuştu. Albayrak, 'Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak. Tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak' dedi.


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