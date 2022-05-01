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Ekonomi Türkiyenin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Hafif taarruz uçağı olarak tasarlanan süpersonik eğitim uçağı Hürjet, Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı olarak havalanmak için gün sayıyor. 18 Mart 2023'te havada olması hedeflenen tek motorlu hafif taaruz uçağı,

TCG Anadolu gemisinde de kullanılabilecek.


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Hürjet nedir? Hürjetin özellikleri nelerdir? Hürjet kaç adet üretilecek? Hürjet motoru yerli mi?
Hürjet

Yerli ve milli üretimin en yenisi, teknoloji harikası Süpersonik eğitim uçağı Hürjet, havalanmak için gün sayıyor. TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet'in düğmesine ilk olarak 2017'de yılında basıldı. Teröristlerin yeni korkulu rüyası, hafif taarruz uçağı olarak görev alacak.

Tek motorlu hafif taaruz uçağı, üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

Milli jet uçağı Hürjet'in teknik özellikleri

Hürjet, 14 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde..

45 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek olan Hürjet 3 ton civarında faydalı yük taşıyabilme özelliğine de sahip.

Kanat ve gövde altında mühimmat ve faydalı yükler taşıyabilecek.

Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı hürjet havalanmak için gün sayıyor. Yüzlerce personel aralıksız çalışıyor.

Hürjet 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde havalanacak

Hürjet sanal ortamda tasarlandı, her bir parçasının tasarımına yıllarca emek harcandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk jet uçağının prototipinin montajı için hummalı çalışma sürüyor. Hürjet'in 18 Mart 2023'te havada olması hedefleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçak Grubu ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, "Şu anda üretimlerimizin hemen hemen hepsi bitti. Montaj faaliyetlerimizin de yarıdan fazlasını bitirmiş bulunmaktayız. En kısa sürede uçaklarımızın son montaj hattına geçirip yer testlerini ve nihayetinde uçuş testi safhasına geçirmek istiyoruz" dedi.

2025'ten sonra hangardan her ay iki Hürjet çıkacak
EKONOMİ
2025'ten sonra hangardan her ay iki Hürjet çıkacak

Pilotlar simülasyon üzerinde ilk uçuş için hazırlıklarını sürdürüyor

Hürjet'in iki senedir pilotlar tarafından similasyon üzerinde de test edildiğini aktaran Orbay şunları aktardı:

"Sanki uçak gerçekten havada uçuyormuşçasına tepkiler vererek pilotumuza aşinalık kazandırmakta. Bu hem uçuş karakteristiği olarak kazandırılmış bir aşinalık hem de pilotumuzun ilk uçuşta kullanacağı kokpitin birebir aynısını simüle ettiğimiz için uçağın kokpitine de aşinalık kazandıracak bir platform oluyor."

İlk uçuşun ardından Hürjet'in sertifikasyon çalışmalarına başlanacak.

Uçak, TCG Anadolu gemisinde de kullanılabilecek.

TUSAŞ Hürjet için geri sayımı başlattı: 'Tarihe not düşüyoruz'
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Hürjet'in simülasyon uçuşlarının da yer aldığı bir video paylaşan TUSAŞ geri sayımın başladığına da işaret etti.
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Dikkat çeken açıklamada ''O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil, sanki bin vatan gibisin!\" HÜRJET için tarihe not düşüyoruz: 18 Mart2023'' ifadeleri yer aldı.
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HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ NELER?<br><br>HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır.
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HÜRJET'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında öenmli bir güç unsurudur.
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Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.
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HÜRJET'in bu özelliklerinin yanısıra;<br><br>-Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması,<br>
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-Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.
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-TUSAŞ, eğitim uçağısistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.
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TUSAŞ Hürjet için geri sayımı başlattı: 'Tarihe not düşüyoruz'
Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) resmi hesabından büyük heyecan veren bir paylaşım geldi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, Hürjet için tarih verildi. Peki, Türkiye'nin yerli ve milli gururu Hürjet'in teknik özellikleri neler? İşte Hürjet'in özellikleri ve detayları fotoğrafları...
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