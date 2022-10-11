Ekonomi İki milyon varillik kesinti petrolün fiyatını fırlattı İki haftada yüzde 16 yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

İki milyon varillik kesinti petrolün fiyatını fırlattı: İki haftada yüzde 16 yükseldi

Ekonomik resesyon endişelerinin yol açtığı düşük petrol talebi beklentileriyle 26 Eylül'de 82,44 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günlük petrol üretiminin kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltılması yönündeki karar sonrası son iki haftada yüzde 16 yükselerek dün 98,75 dolara kadar çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İki milyon varillik kesinti petrolün fiyatını fırlattı: İki haftada yüzde 16 yükseldi
Foto/arşiv

Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artış kaydetti.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, ekonomik resesyon endişelerinin yol açtığı düşük petrol talebi beklentileriyle 26 Eylül'de 82,44 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla fiyatlar dün 98,75 dolara kadar yükseldi.

İKİ MİLYON VARİLLİK KESİNTİ ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 5 Ekim'de gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı etkili oldu.

OPEC grubunun kararı piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden, artan fiyatlarla mücadele kapsamında, gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya sunma talimatı verdi.

Aynı tarihte, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesini de içeren 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Böylece artan talep endişeleriyle 26 Eylül'de 82,86 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu gelişmelerle son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 arttı ve dünü 96,19 seviyesinde tamamladı.

Öte yandan, değeri artan dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının neden olduğu talep düşüşü endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,26 düşüşle 94,02 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,80 dolardan alıcı buldu.

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı
EKONOMİ
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

Arçelik'in akıllı fabrikası dünyanın sürdürülebilirlikte öncü işletmeleri arasında yer aldı
EKONOMİ
Arçelik'in akıllı fabrikası dünyanın sürdürülebilirlikte öncü işletmeleri arasında yer aldı
Talep yağıyor

Talep yağıyor

​Avrupa çareyi Türkiye'de buldu
AKMye hayran kaldı

AKM'ye hayran kaldı

​Dünyaca ünlü sanatçıdan övgü dolu sözler.
Assos ve Troyatünelleri açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'yi geliştirerek emanete sahip çıkıyoruz.

Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı...
Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu.

​Bakan Kurum Sosyal konut projesinde arsa dağılımıyla ilgili detayları paylaştı.

Bakanlık merak edilen 16 soruyu yanıtladı.

Türkiye'deki bayileri kapatıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.