Arçelik'in akıllı fabrikası dünyanın sürdürülebilirlikte öncü işletmeleri arasında yer aldı

Arçelik'in Romanya'nın Ulmi kentinde bulunan çamaşır makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) Endüstri 4.0 çalışmalarından iyi örneklere yer verdiği "Global Lighthouse Network (GLN)"ünde "Sustainability Lighthouse" unvanına layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Arçelik'in Arctic Ulmi İşletmesi 2019 ve Eskişehir işletmesi ise 2021 yılında Endüstri 4.0 öncüsü tesislerden gösterilerek WEF'in "Global Lighthouse Network"üne dahil olmuştu. Arçelik'in Romanya'daki akıllı fabrikası bu yıl da sürdürülebilirlik çalışmalarıyla "Sustainability Lighthouse" olmaya hak kazandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun "Global Lighthouse Network"ü, üretim tesislerini, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürmek için Endüstri 4.0 teknolojilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2021'de GLN, verimlilik artışını çevre dostu ve Endüstri 4.0 odağındaki yenilikçi teknolojilerle gerçekleştiren üreticileri takdir etmek için yeni bir unvan olarak "Sustainability Lighthouse"u tanıtmıştı.

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Global Lighthouse Network kapsamında seçilen 10 Sustainability Lighthouse üretim tesisinden biri olan Arçelik'in Arctic Ulmi fabrikası, enerji ve su verimliliğini artırmak için son teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretime öncülük ediyor.

"2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından sürdürülebilir üretimde öncü olarak gösterilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarının, organizasyonlarının bütününde sürdürülebilirliğe duydukları bağlılığın bir yansıması olduğunu vurgulayan Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik alanında koyduğumuz son derece iddialı hedeflere ancak inovasyonla ulaşabileceğimizin farkındayız. Yenilenebilir enerjiye yapacağımız yeşil yatırımlarla üretim süreçlerinin ve ürünlerimizin enerji verimliliğini artırarak 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ulmi işletmemiz, bir laboratuvar niteliği taşıyor ve tüm Arçelik ekosistemine örnek teşkil ediyor.

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Ulmi'de sadece verimli üretim yapan bir Endüstri 4.0 tesisi kurmayı hedeflemedik, aynı zamanda daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunma kararlılığımızı ortaya koymak istedik. Yeni teknolojilere ve yeşil üretim uygulamalarına yaptığımız yatırımlar sayesinde bu takdiri sonuna kadar hak ettik. Bu misyona kendini adayan ve Sustainability Lighthouse unvanını kazanmamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

"Romanya'nın LEED Platinum belgesine sahip ilk ve tek üretim tesisi"

Arçelik'in Arctic Ulmi Çamaşır Makinesi İşletmesi'nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

"İşletme, Romanya'nın LEED Platinum belgesine sahip ilk ve tek üretim tesisi. İşletme, yüzde 100 yeşil elektrik kullanmasının yanı sıra, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çatı üzerine kurulu güneş panelleri (930 kWp) ve konsantre güneş enerjisi (700 kWth) gibi yenilenebilir enerji sistemlerini kullanıyor; 2023 yılının ilk yarısında ise PV kapasitesini yüzde 160 artırmayı hedefliyor. İşletmenin 'dijital ikiz' modeli sayesinde aydınlatma düzeyinin otomatik olarak ayarlanması, soğutma ve ısıtma sistemlerinin ideal düzeyde tutulması sağlanıyor. Bina Yönetim Sistemi, 650'nin üzerinde enerji ölçüm cihazı ve sensörden elde edilen yaklaşık 15 bin gerçek zamanlı veri noktasından yararlanan bir algoritma kullanıyor.

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Aydınlatma sistemi, otomatik olmayan sistemlere kıyasla yüzde 62,9 daha az elektrik tüketiyor. İşletme içi su ısıtmada doğal gaz kazanlarına duyulan ihtiyaç, yüzde 34,5 azalmış bulunuyor. İşletmenin, yüksek su stresi altındaki bir bölgede konumlanması nedeniyle ileri bir atık su arıtma tesisi kuruldu. Kurulan ileri atık su arıtma tesisinde, işletmede oluşan evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 100'ü arıtılıyor ve çekilen suyun yüzde 68'i geri dönüştürülerek yeniden kullanılıyor. Tüm bu çabalar sonucu 2021 yılında bir önceki yıla göre üretimde ürün başına yüzde 17 enerji tasarrufu, ürün başına çekilen su miktarında yüzde 25 azalma ve ürün başına Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında yüzde 22 azalma sağlanırken, şirket hedeflerine uyumlu olarak üretim yapıyor. İşletmede kurulduğu yıldan bugüne kadar 684 ton sera gazı salımının önüne geçildi."

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