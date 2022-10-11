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Ukrayna: Rus uçakları Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Hazar Denizi bölgesindeki Rus uçaklarından Ukrayna'ya füze fırlatıldığını duyurdu. Saldırı tehlikesinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşlara "sığınaklarda kalma" çağrısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus uçakları Hazar Denizi bölgesinden Ukraynaya füze fırlattı
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Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, sabah saatlerinde Hazar Denizi bölgesindeki "Tu-95" ve "Tu-160" tipli Rus füze taşıyıcı uçaklardan Ukrayna'ya "Х-101" ve "Х-555" tipli füzeler fırlatıldığı iddia edildi.

Açıklamada, füzelerden 4'ünün Ukrayna hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Saldırı tehlikesinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşlara "sığınaklarda kalma" çağrısı yapıldı.

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Rus güçler, İran üretimi İHA'ları Belarus'tan fırlatıyor

Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da Rus güçlerinin, Ukrayna'da saldırılarda kullandığı İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ların Belarus'tan havalandığı bildirildi.

Açıklamada, Belarus'un saldırı gerçekleştiren Rus güçlere malzeme, araç ve mühimmat sağladığı öne sürüldü.

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Lviv'e de füze fırlatıldı

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine de Rus güçlerce füze fırlatıldığı iddia edildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin şehrin kritik altyapı tesislerini füzeyle vurduğunu öne sürdü.

Saldırı nedeniyle şehrin bazı kısımlarının elektriksiz kaldığını bildiren Sadoviy, Lviv sakinlerine "sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.

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