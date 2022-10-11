Ukrayna: Rus uçakları Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

Rusya Kiev'e füze yağdırdı: Kentin pek çok noktasından dumanlar yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sabaha karşı düzenlediği saldırılar sonucunda kentin pek çok noktasında büyük patlamalar yaşandı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu Kiev'de birçok bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentte bulunan bir iş merkezinde büyük hasar meydana gelirken Kiev sokaklarının son durumu saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

