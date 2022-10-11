Dünya BM Rusyanın Ukraynada sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi
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BM Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik yaptığı füze saldırılarına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Rusyanın Ukraynada sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Shamdasani, Rusya'nın dün Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda en az 12 sivilin öldüğü ve 100'ün üzerinde kişinin yaralandığını belirterek "İnsanlar işine gittiği ve çocuklarını okula götürdüğü bir zamanda bu saldırıların düzenlenmesi, özellikle hayret vericidir." dedi.

'Sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasından endişeliyiz'

Saldırıların yapıldığı şehirlerde sivil altyapının büyük hasar gördüğüne dikkati çeken Shamdasani, "8 bölgede 12 enerji santrali başta olmak üzere onlarca sivil yerleşim binasının hedef alınmasından ötürü endişeliyiz. Yaklaşan kış öncesi hayati önem taşıyan güç santrallerinin hasar görmesi, korunaksız sivilleri olumsuz etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Shamdasani, sivillere saldırının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu hatırlatarak Rusya'ya "daha fazla gerginlikten kaçınma" ve "siviller ile sivil altyapıların hasar görmesini önlemek için her türlü tedbiri alma" çağrısında bulundu.

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