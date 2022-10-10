NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok kente sabaha karşı çok sayıda seyir füzesi saldırısı düzenlendi. Ukraynalı yetkililer, Kiev'i vuran füzelerden birinin SBU ofisinin bulunduğu Volodymyrska Caddesi'ne düştüğünü ve Zelenskiy'in ofisinin yakınlarda olduğunu açıkladı.