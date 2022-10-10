Dünya NATO Rusyanın Ukraynaya saldırılarını kınadı
AVRUPA

NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı

NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere düzenlediği füze saldırılarını kınadı.

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Haber Merkezi AA
NATO Rusyanın Ukraynaya saldırılarını kınadı
Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile konuştuğunu bildirdi.

"Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadığını" ifade eden Stoltenberg, Kremlin'in saldırılarına karşı NATO'nun "cesur Ukrayna halkına" desteğinin sonuna kadar süreceğini bildirdi.

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Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

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