Özgün Kremlin açıkladı Putin ile Erdoğan, Rusya-Batı arasındaki muhtemel müzakereleri görüşebilir
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Kremlin açıkladı: Putin ile Erdoğan, Rusya-Batı arasındaki muhtemel müzakereleri görüşebilir

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ediyor. Rusya’nın saldırıları sonrası başkent Kiev'de art ardına şiddetli patlamaların yaşanmasına neden oldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada füze saldırılarında en az 8 kişinin öldüğü belirtildi. Kiev’deki Shevchenkivskyi caddesine düzenlenen saldırıda ayrıca en az 24 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Peskov ise yaptığı açıklamada Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılmasına ilişkin sinyali verdi. Peki Ukrayna-Rusya görüşmeleri Türkiye’de mi olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna savaşı son dakika: Batı-Rusya görüşmeleri Türkiye’de mi olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi nerede yapılacak?

Ukrayna, Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana en kanlı güne bu sabah uyandı. Rusya, başkent Kiev’in yanında Lviv ve Dnipro şehirlerine ardı ardın saldırılar düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Dünya, Ukrayna’ya yapılan füze saldırılarını konuşurken, Kremlin’den müzakerelere ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Rusya-Batı arasındaki müzakereler nerede yapılacak?

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.

Peskov, "Rusya, Batı ile Ukrayna konusunda müzakere için teklif almadı, henüz kesinlik yok, sonucun ne olabileceğini anlamamız gerekiyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini belirtti.

Peskov ayrıca, Ukrayna'daki saldırılara ilişkin, "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor." ifadelerini kullandı.

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