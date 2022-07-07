İngiltere’de gıda krizi büyüyor: Marketlerde bazı ürünlere elektronik kilit takıldı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı harekattan bu yana petrol fiyatlarının artması, gıda tedarik zincirinin aksaması ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla oluşan nakliye sorunları sebebiyle, son dönemde birçok ülkede farklı boyutlarda ekonomik kriz ve gerileme yaşanıyor.
İngiltere'de enflasyon, mayısta yüzde 9,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Gıda krizinin baş gösterdiği ülkede bazı süpermarket zincirlerinin peynir, et, tereyağı ve bebek maması gibi ürünlere elektronik barkod yapıştırdığı ya da elektronik kilit taktığı görüldü.
Aldi, Tesco ve Sainsbury’s isimli süpermarketlerde son dönemde fiyatların arttığına dikkat çeken fotoğraflarda 3.99 sterline (yaklaşık 81 TL) satılan bir kalıp peynirin etrafına elektronik kelepçe takıldığı görüldü.