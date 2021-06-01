Ekonomi Barak Ovası canlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Barak Ovası canlanacak

İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Fırat Nehri kıyısındaki Barak Ovası bölgesine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ovanın ihtiyaç duyduğu suya erişimi kolaylaştıracak.

Haber Merkezi AA
İpekyolu Kalkınma Ajansı Barak Ovasına hayat verecek
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla harekete geçiliyor.

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının projesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 100 destekleniyor. 20,5 milyon lira bütçeli projenin tamamı ajans tarafından karşılanıyor.

Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında yürütülen ve kırsal kalkınma için örnek bir model olan çevreci proje, 18 ayda tamamlanacak. 5 megawattlık GES'e ilişkin ihale bugün gerçekleştirilecek.

Barak Ovası, Fırat Nehri'nin kıyısında olmasına rağmen yükseltisi nedeniyle sulama sorunu yaşıyor. Ovaya sular, terfi pompalar aracılığıyla taşınıyor. Bu da enerji maliyetlerini ciddi oranda yükseltiyor. Bu nedenle bölgedeki tarım arazilerinin ancak yüzde 25'i sulanabiliyor.

Bu amaçla hayata geçirilen 5 megavatlık GES projesi, Nizip'te toplam 35 bin 300 dekar tarım alanının sulanması için gerekli olan elektrik enerjisi ihtiyacı karşılayacak. Çevre dostu alternatif bir enerji kaynağı kullanarak enerji maliyetleri düşecek. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilecek.

Projeden Barak Ovası'nda arazisi bulunan yaklaşık 1000 çiftçi yararlanacak. Fıstık, zeytin, arpa, buğday, pamuk, nane, mısır, nohut, nar, sarımsak ve üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçiler, ucuz elektrikle arazilerini sulayacak. Aynı zamanda tarımsal üretimde istihdamın artırılmasına ve kırsal kalkınma modelinin hayata geçirilmesine de katkı sağlayacak.

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