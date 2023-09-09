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Ekonomi

İskenderun Limanı ticaret üssü olacak

6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan 11 ilin kalkınması için zarar gören tarım, sanayi alanları ve tüm altyapı ayağa kaldırılacak. İskenderun Limanı’nın yeniden işler hale getirilmesinin ardından depremden etkilenen 11 il kara ya da demir yolu ile bu limana entegre edilecek. Böylece İskenderun, İzmir gibi ticari bir hinterlanda sahip olacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülürken, afetlere dirençli ve bölgesel kalkınmayı temele alan, 11 ili liman endüstrileriyle birleştiren adımlar atılacak. Bu adımlar ile nüfusun ve üretimin afet riski yüksek alanlarda yoğunlaşması önlenmiş olacak. Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatları afet riskleri gözetilerek oluşturulacak.

SANAYİ BÖLGELERİ LİMANA BAĞLANIYOR

Bölgede bulunun mevcut demir yolu altyapısı daha etkin kullanılacak. Bu demir yolları ile sanayi bölgeleri limanlarla bağlantılı hale getirilecek. Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin, hammaddeye erişim, lojistik, enerji, demir yolu, liman bağlantısı ve çevre boyutu açısından tedarik zincirine uygun hale getirilmesi sağlanacak.

ÇALIŞMALAR 2024’TE BAŞLAYACAK

Bölge için önemli bir liman olan ve Hatay ekonomisine yön veren İskenderun Limanı bu anlamda ilk hedef olarak belirlendi. Depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere bölgedeki diğer illerin de bu liman ile bağlantısı kurulacak. Limanı şehirlere bağlama noktasında gerektiği yerde demir yolu gerektiği yerde ise karayolu inşa edilecek. Limanın, İzmir gibi ticari bir hinterlanda sahip olması sağlanacak. Bu kapsamda çalışmalar 2024 yılı içerisinde başlayacak.



#İskenderun Limanı
#Deprem Bölgesi
#Ekonomi
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