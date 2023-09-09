İskenderun Limanı ticaret üssü olacak

Bölge için önemli bir liman olan ve Hatay ekonomisine yön veren İskenderun Limanı bu anlamda ilk hedef olarak belirlendi. Depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere bölgedeki diğer illerin de bu liman ile bağlantısı kurulacak. Limanı şehirlere bağlama noktasında gerektiği yerde demir yolu gerektiği yerde ise karayolu inşa edilecek. Limanın, İzmir gibi ticari bir hinterlanda sahip olması sağlanacak. Bu kapsamda çalışmalar 2024 yılı içerisinde başlayacak.